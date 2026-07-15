伊朗局勢｜特朗普：伊領導層非常愚蠢　致國家陷入戰火

美國總統特朗普14日表示，美伊重新爆發的軍事衝突進展「非常迅速」，美軍已對伊朗展開大規模軍事打擊，重創伊朗軍事能力，並將持續採取行動，直到所有戰略目標達成為止。

特朗普在白宮接受媒體訪問時表示，美軍已「摧毀伊朗的軍事力量」，並持續對其展開猛烈攻勢。他指出，目前美軍的打擊重點包括伊朗飛彈系統、無人機生產設施，以及海軍與空軍軍事資產。

「全部遭到摧毀」

特朗普強調，美國將控制霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），並在這條全球重要能源運輸航道實施海上封鎖。他聲稱，伊朗海軍「已沉入海底」、空軍「形同不存在」，雷達及防空系統也「全部遭到摧毀」。