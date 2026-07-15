伊朗局勢｜特朗普：伊領導層非常愚蠢　致國家陷入戰火

美國總統特朗普14日表示，美伊重新爆發的軍事衝突進展「非常迅速」，美軍已對伊朗展開大規模軍事打擊，重創伊朗軍事能力，並將持續採取行動，直到所有戰略目標達成為止。
特朗普在白宮接受媒體訪問時表示，美軍已「摧毀伊朗的軍事力量」，並持續對其展開猛烈攻勢。他指出，目前美軍的打擊重點包括伊朗飛彈系統、無人機生產設施，以及海軍與空軍軍事資產。
「全部遭到摧毀」
特朗普強調，美國將控制霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），並在這條全球重要能源運輸航道實施海上封鎖。他聲稱，伊朗海軍「已沉入海底」、空軍「形同不存在」，雷達及防空系統也「全部遭到摧毀」。
談及未來局勢時，特朗普表示，美方最終將掌控整個霍爾木茲海峽及周邊區域。他並透露，伊朗已有兩個層級的領導階層遭到殲滅，第三層級部分高層也已身亡，但未進一步說明相關細節。
一個月內擁製核武能力
特朗普表示，這場與伊朗持續四個月的戰爭，是為了解決美國長達47年來面對的安全威脅，並將其與美國歷時近20年的越戰相比。他重申，美國絕不允許伊朗取得核武，聲稱若未採取軍事行動，伊朗可能在「一個月內」具備製造核武能力。
特朗普也批評伊朗領導層「非常愚蠢」、「愚昧」，導致國家陷入戰火。不過，特朗普指出，儘管伊朗日前退出雙方原本已接近達成的協議，他仍相信外交談判仍有機會恢復，美伊仍可能重新達成協議。但他強調，在美方戰略目標完成之前，對伊朗的軍事行動將不會停止。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章