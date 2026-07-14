日本神社香油錢連環遭竊 棒球帽男偷完再投錢參拜 疑多次犯案終落網(有片)

古靈精怪偷竊案……日本山梨縣富士吉田市一座位於富士山山麓的神社，近日被一名男子偷香油錢，令人驚訝的是，男子得手後，將部分偷來的香油錢再放回賽錢箱，拍手參拜後才離開。
山梨放送報道，神社公開的閉路電視畫面顯示，本月6日晚9時30分左右，一名戴著棒球帽和口罩的男子先在賽錢箱前方徘徊，接著疑似下定決心打開賽錢箱抽屜，伸手翻摷並偷取香油錢。
偷完錢後，男子看似準備離開，但令人意外的是，他竟然又將部分偷來的香油錢再放回賽錢箱，接著拍手參拜，向神明祈願。
偷竊案｜疑犯供出犯案動機
警方表示，59歲男子小俣壽彥疑涉案，他居無定所且無業，因為涉嫌偷取另一間神社的香油錢被捕。他對警員供稱，「為了買食物，犯了幾宗案」。
偷竊案｜黎明前的棒球帽男
報道指，富士吉田市多所神社近年接連被偷香油錢。由於犯案者經常在深夜或天亮前現身、戴著棒球帽偷竊，因此神社方面將其稱為「黎明前的棒球帽男」，裝上閉路電視加強防範。
根據神社統計，類似偷竊案至少持續約5年，累計約60宗。遭竊神社的負責人表示，香油錢承載著信眾的祈願和感恩，希望疑犯能正視自己的行為，深刻反省。
警方正調查被捕的小俣壽彥是否多年來犯下多宗神社香油錢竊案「黎明前的棒球帽男」。