日本神社香油錢連環遭竊 棒球帽男偷完再投錢參拜 疑多次犯案終落網(有片)

古靈精怪偷竊案……日本山梨縣富士吉田市一座位於富士山山麓的神社，近日被一名男子偷香油錢，令人驚訝的是，男子得手後，將部分偷來的香油錢再放回賽錢箱，拍手參拜後才離開。

山梨放送報道，神社公開的閉路電視畫面顯示，本月6日晚9時30分左右，一名戴著棒球帽和口罩的男子先在賽錢箱前方徘徊，接著疑似下定決心打開賽錢箱抽屜，伸手翻摷並偷取香油錢。

偷完錢後，男子看似準備離開，但令人意外的是，他竟然又將部分偷來的香油錢再放回賽錢箱，接著拍手參拜，向神明祈願。