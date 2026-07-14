男子遭獅子攻擊狠咬　又摸又呵竟成功保命(有片)

印度古吉拉特邦早前發生一宗驚險事件，巴夫那加爾一個村莊的一名男子遭受一隻母獅攻擊，完全無力抵抗，迅速被壓制地上，男子突然對母獅又摸又呵竟然奏效，母獅最終轉身離去，留下男子一命。
綜合報道，事發於本月6日，當時男子Kalubhai Bogbhai Parmar正在餵飼自己的牛隻，一隻母獅突然把他撲倒在地，狠狠咬住他的手，並緊緊抱住他的大腿，令他無法掙脫。現場有許多居民看到這一幕，都驚聲尖叫，有人開始對母獅丟石頭並大叫，希望能嚇跑母獅，但都無濟於事。正常眾人無計可施之下，Kalubhai竟然開始輕柔撫摸母獅的頭與頸部，母獅的眼神卻慢慢變成貓咪般溫柔，看去更似人在擼貓和聊天。
動保人員調查後認為事件是人類的類
約30分鐘過去，奇蹟竟然發生，母獅慢慢起來，靜靜離去，留下Kalubhai一命。Kalubhai的身上仍有母獅的多處咬痕和抓痕，傷勢不輕，隨後他被送醫治療。動物保護人員調查後認為「都是人類的錯」。首先，事發地點巴夫那加爾是吉爾國家公園(Gir National Park)野生動物保護區，這裡雖然有人住，但同時是獅子的棲息地，當時有人看到獅群後過度尖叫，驚動其中一頭母獅，所以才會發生接下來的攻擊事件，並導致Kalubhai受傷。根據去年數據統計，該邦共有891隻獅子，近年時有獅子攻擊人類事件，上月底有一名5歲男童遭母獅襲擊致死。
😨🦁 A lioness held a shepherd in her jaws for 30 minutes in India — then unexpectedly let him go— NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2026
The man was on his way to feed his cows when he was attacked by an Asiatic lioness. According to the BBC, the predator held him for about 30 minutes before eventually walking away,… pic.twitter.com/qW6BGsUpLa