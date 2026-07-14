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國際
出版：2026-Jul-14 15:45
更新：2026-Jul-14 15:45

男子遭獅子攻擊狠咬　又摸又呵竟成功保命(有片)

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男子遭獅子攻擊狠咬，又摸又呵竟成功保命。(X)

男子遭獅子攻擊狠咬，又摸又呵竟成功保命。(X)

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印度古吉拉特邦早前發生一宗驚險事件，巴夫那加爾一個村莊的一名男子遭受一隻母獅攻擊，完全無力抵抗，迅速被壓制地上，男子突然對母獅又摸又呵竟然奏效，母獅最終轉身離去，留下男子一命。

綜合報道，事發於本月6日，當時男子Kalubhai Bogbhai Parmar正在餵飼自己的牛隻，一隻母獅突然把他撲倒在地，狠狠咬住他的手，並緊緊抱住他的大腿，令他無法掙脫。現場有許多居民看到這一幕，都驚聲尖叫，有人開始對母獅丟石頭並大叫，希望能嚇跑母獅，但都無濟於事。正常眾人無計可施之下，Kalubhai竟然開始輕柔撫摸母獅的頭與頸部，母獅的眼神卻慢慢變成貓咪般溫柔，看去更似人在擼貓和聊天。

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Kalubhai竟然開始輕柔撫摸母獅的頭與頸部。(X) Kalubhai竟然開始輕柔撫摸母獅的頭與頸部。(X) 母獅的眼神卻慢慢變成貓咪般溫柔，看去更似人在擼貓和聊天。(X) 母獅的眼神卻慢慢變成貓咪般溫柔，看去更似人在擼貓和聊天。(X) 約30分鐘過去，奇蹟竟然發生，母獅慢慢起來，靜靜離去，留下Kalubhai一命。(X)

動保人員調查後認為事件是人類的類

約30分鐘過去，奇蹟竟然發生，母獅慢慢起來，靜靜離去，留下Kalubhai一命。Kalubhai的身上仍有母獅的多處咬痕和抓痕，傷勢不輕，隨後他被送醫治療。動物保護人員調查後認為「都是人類的錯」。首先，事發地點巴夫那加爾是吉爾國家公園(Gir National Park)野生動物保護區，這裡雖然有人住，但同時是獅子的棲息地，當時有人看到獅群後過度尖叫，驚動其中一頭母獅，所以才會發生接下來的攻擊事件，並導致Kalubhai受傷。根據去年數據統計，該邦共有891隻獅子，近年時有獅子攻擊人類事件，上月底有一名5歲男童遭母獅襲擊致死。

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