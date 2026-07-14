男子遭獅子攻擊狠咬　又摸又呵竟成功保命(有片)

印度古吉拉特邦早前發生一宗驚險事件，巴夫那加爾一個村莊的一名男子遭受一隻母獅攻擊，完全無力抵抗，迅速被壓制地上，男子突然對母獅又摸又呵竟然奏效，母獅最終轉身離去，留下男子一命。

綜合報道，事發於本月6日，當時男子Kalubhai Bogbhai Parmar正在餵飼自己的牛隻，一隻母獅突然把他撲倒在地，狠狠咬住他的手，並緊緊抱住他的大腿，令他無法掙脫。現場有許多居民看到這一幕，都驚聲尖叫，有人開始對母獅丟石頭並大叫，希望能嚇跑母獅，但都無濟於事。正常眾人無計可施之下，Kalubhai竟然開始輕柔撫摸母獅的頭與頸部，母獅的眼神卻慢慢變成貓咪般溫柔，看去更似人在擼貓和聊天。