尼泊爾恐怖「殺人象」累計奪25命 男子搬屋14年仍遭跨河追殺一家前後4死

尼泊爾出現一頭恐怖「殺人象」，自2010年起斷斷續續殺了25人。更可怕的是一名男子的父母於2012年12月被該大象踩死後，他與一家搬到逾14公里外「避禍」，結果在今個月初，該殺人象再襲擊其住屋，導致他新抱和4歲孫兒死亡，前後共4名家人遭牠殺害。該男子稱，以為搬到隔了兩條河流的新居安全，豈料卻遭該大象跨河「追殺」。

尼泊爾殺人象｜料不到過了多年仍被追蹤到

當地傳媒指，殺人象在奇旺國家公園(Chitwan National Park)邊緣的村莊行兇，2012年殺人後，當局曾派93名士兵獵殺牠。雖被射中兩槍，但牠成功逃脫，並於2016年再度出現。當局曾先後於其身上裝換3個追蹤器，最新一個於2023年換上，惜仍未能阻止7月4日的悲劇發生。Shanichara Bote翌日向警方稱，殺了其父母的大象於午夜闖進其新居，殺死25歲媳婦及4歲孫兒。他估不到過了那麼多年，那隻大象相隔了兩條河流再次找到他們一家。報道指，尼泊爾保護區內人與野生動物衝突緩衝措施的結構性失敗，導致Bote於14年裡失去4名親人。