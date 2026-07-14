逾200頂尖經濟學家AI研究員聯署公開信 籲各國領袖正視AI帶來失業風險

國際逾200名頂尖經濟學家、AI研究員等周一(13日)發表聯署公開信，呼籲各界「必須立即採取行動」，因應人工智能(AI)可能重塑經濟並導致更多人面臨失業的風險。(資料圖片)

這封由美國史丹福大學數碼經濟實驗室發起的公開信指出：「未來10年，AI可能變得更強大……或許會推動一場前所未有的經濟轉型，規模甚至比工業革命更大，發展速度將更快。這能會帶來大規模失業的風險，但同時也伴隨轉機，例如大幅提升生活水平。」

AI人工智能｜AI或推動前所未有的經濟轉型 規模比工業革命更大

美聯社報道，這份聲明由多名頂尖經濟學家、電腦科學家，以及來自Anthropic、Google及OpenAI等科技公司的部分高層聯署。

逾200名來自不同國家的頂尖經濟學家、AI研究員等周一(13日)發表聯署公開信，呼籲各界「必須立即採取行動」，建立激勵措施、防護機制等，因應人工智能(AI)可能重塑經濟並導致更多人面臨失業的風險。

這封僅有4句話的公開信呼籲，各國領袖必須「建立所需的激勵措施、防護機制及制度，以引導AI朝著輔助人類並造福社會的方向發展」。

AI人工智能｜AI研究先驅：不應任由市場力量主導

史丹佛大學數碼經濟實驗室表示，至今有超過200名經濟學家及AI研究員參與聯署，包括16位諾貝爾奬得主。

在加拿大蒙特利爾大學擔任教授的電腦科學家兼AI研究先驅本希奧(Yoshua Bengio)是聯署人之一，他另發表聲明指出，從目前AI的發展趨勢來看，AI「極有可能大幅改變我們的經濟」。

本希奧強調：「我們必須深思熟慮，做出集體、民主的決定，而不是任由市場力量主導，冒著讓大多數民眾被遠拋在後的風險。」