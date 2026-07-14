《金融時報》：英偉達審查趨嚴阻AI晶片流入中國 亞洲客戶「砍掉」逾半

英國《金融時報》報道，英偉達(Nvidia)已建立更嚴格的客戶審查名單，藉此防止AI晶片產品流入中國，其亞洲客戶已「砍掉」逾半。(資料圖片)

英國《金融時報》報道，人工智能(AI)晶片「龍頭」英偉達(Nvidia)已建立更嚴格的客戶審查名單，藉此防止AI晶片產品流入中國，其亞洲客戶已「砍掉」逾半。

報道引述3名知情人士指出，英偉達過去幾個月加強對新加坡、馬來西亞和日本客戶的審查。其中一名消息人士指，這輪重新審查將英偉達之前的逾半數客戶剔除；但未能通過初步審查的公司完成調整後，仍可重新申請。

報道指，許多受影響公司是「新興雲端服務供應商」(neocloud providers)，專為AI工作負載度身訂造專用的雲端平台。