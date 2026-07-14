《金融時報》：英偉達審查趨嚴阻AI晶片流入中國 亞洲客戶「砍掉」逾半

英國《金融時報》報道，人工智能(AI)晶片「龍頭」英偉達(Nvidia)已建立更嚴格的客戶審查名單，藉此防止AI晶片產品流入中國，其亞洲客戶已「砍掉」逾半。
報道引述3名知情人士指出，英偉達過去幾個月加強對新加坡、馬來西亞和日本客戶的審查。其中一名消息人士指，這輪重新審查將英偉達之前的逾半數客戶剔除；但未能通過初步審查的公司完成調整後，仍可重新申請。
報道指，許多受影響公司是「新興雲端服務供應商」(neocloud providers)，專為AI工作負載度身訂造專用的雲端平台。
英偉達｜美國加強堵塞晶片出口管制漏洞
英偉達加強對客戶審查，反映美國政府正擴大力度，堵住出口管制漏洞。儘管美國實施出口管制多年，先進的AI晶片仍可透過漏洞經由第三國流入中國。
英偉達｜先進AI晶片可能透過馬來西亞等地流入中國
美國商務部今年5月發布指引，藉此遏止先進AI晶片流入中國企業的海外子公司。此舉凸顯了美國政府的憂慮：儘管面臨美國出口管制，英偉達最先進的Blackwell處理器仍可能出口到馬來西亞等與中國有關連的國家和公司。
知情者指出，英偉達員工會前往客戶的數據中心調查，並核實合約以及與終端用戶會晤，以確認相關業務確實存在，而這些都是最新審查程序的一部分。另有知情者透露，美國商務部也參與其中，提供監督及政策上的支持。
英偉達發言人表示：「英偉達向來將符合法規視為優先要務，我們嚴格遵從所有法律規定。」