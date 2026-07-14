伊朗局勢｜特朗普爭奪霍爾木茲海峽徵收「保護費」 遭伊外長諷刺

美國與伊朗爭奪重要運油航道霍爾木茲海峽，雙方繼續互相攻擊。伊朗上周六宣布再次關閉該海峽，美軍連續3晚向伊朗發動攻擊，美國總統特朗普周一在社交網宣布，重新封鎖伊朗船運，並對通過船隻徵收貨物價值20%的費用，作為保護霍爾木茲海峽。伊朗外長阿拉格齊回應稱，伊朗是該海峽的守護者，直至永遠，並諷刺特朗普說「20%當然太多，我們會合理些」。
美軍中央司令部在社交平台發文，指美軍連續第三晚對伊朗發動軍事行動，並將於美東時間周二下午4時(本港時間周三凌晨4時)恢復海上封鎖伊朗。美軍於周一用無人艇打擊伊朗阿巴斯港的一艘伊朗潛艇及艦艇維修設施，是美軍首次在實戰中應用無人艇。特朗普聲稱收20%「保護費」，在衝突前每天有逾1,500萬桶原油從霍爾木茲海峽輸出，市值最少12億美元；若以此計算，美國每天可收2.4億美元費用。
伊朗局勢｜兩油輪遭導彈擊中1死8傷
伊朗傳媒稱，數個城市遭攻擊，造成4人受傷，包括民用核電廠所在的港口城市布什爾。伊朗則反擊空襲巴林、約旦和兩艘與阿聯酋有關、穿過霍爾木茲海峽的油輪。阿聯酋國防部稱，伊朗向油輪Mombasa和Al Bahiyah發射兩枚巡航導彈，船身著火，造成1名印度籍船員死亡，另有6名印度人和2名烏克蘭人受傷。該國威脅會報復伊朗。伊朗革命衛隊指兩艘油輪無視多次警告，選擇通過布雷區，導致遭攻擊和失去動力。巴林周二早上則再次遭到攻擊。
伊朗局勢｜分析：不認為會爆發全面戰爭
特朗普稱已去信通知國會，於上周重啟伊朗戰事，意味雖然未得國會批准，但他有60日時間採取軍事行動。區內分析認為，美伊的攻擊目前仍在受控範圍內，雙方均在爭取談判籌碼，但仍有失控的危機。美國智庫卡內基中東中心高級研究員Yezid Sayigh不認為兩國會恢復全面戰爭，特別是對特朗普沒有好處；不過，伊朗也有可能玩過火，特朗普也是。另有分析指，局勢返回兩國簽署諒解備忘錄前，低強度的衝突不會產生明確的勝利者。