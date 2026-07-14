伊朗局勢｜特朗普爭奪霍爾木茲海峽徵收「保護費」 遭伊外長諷刺

美國與伊朗爭奪重要運油航道霍爾木茲海峽，雙方繼續互相攻擊。伊朗上周六宣布再次關閉該海峽，美軍連續3晚向伊朗發動攻擊，美國總統特朗普周一在社交網宣布，重新封鎖伊朗船運，並對通過船隻徵收貨物價值20%的費用，作為保護霍爾木茲海峽。伊朗外長阿拉格齊回應稱，伊朗是該海峽的守護者，直至永遠，並諷刺特朗普說「20%當然太多，我們會合理些」。

美軍中央司令部在社交平台發文，指美軍連續第三晚對伊朗發動軍事行動，並將於美東時間周二下午4時(本港時間周三凌晨4時)恢復海上封鎖伊朗。美軍於周一用無人艇打擊伊朗阿巴斯港的一艘伊朗潛艇及艦艇維修設施，是美軍首次在實戰中應用無人艇。特朗普聲稱收20%「保護費」，在衝突前每天有逾1,500萬桶原油從霍爾木茲海峽輸出，市值最少12億美元；若以此計算，美國每天可收2.4億美元費用。