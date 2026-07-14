不滿網上匿名負評 餐廳老闆公開CCTV截圖反擊食客「明明食得好開心」輿論譁然

英國萊斯特郡一間經營36年的地中海餐廳近日捲入爭議。65歲餐廳東主Pejman Zamani因不滿顧客在網上留下匿名負評，竟公開閉路電視畫面，並公開顧客用餐時的截圖，證明顧客當日明明好滿意，令公眾譁然。 Zamani經營同名餐廳已有36年，主打塞浦路斯菜式，例如希臘千層茄子肉醬(Moussaka)及燉牛肉(Stifado)，亦有供應薄餅及意粉等。他表示，近年愈來愈受不了網上的匿名負評，認為會重挫餐廳生意。 事件導火線是一則由Google用戶「Anonymous」留下的評論。該顧客表示，與家人首次到訪Zamani's餐廳，原本滿懷期待，但最終卻度過了一個「令人非常失望而且昂貴的晚上」。

女顧客匿名寫2星負評 該評論指，餐廳環境不俗、第一印象良好，但食物「未達預期」，並批評主菜令人失望，薯條像普通焗製的急凍薯條，且毫無味道；她所點的雞肉浸在過鹹的醬汁中，伴侶點選的菜式則偏乾。她又表示，薄餅同樣令人失望，大部分未有吃完，「餅底並非我們期望的薄脆風格，而是較為厚重」。她認為服務雖然有禮，但仍然上心，例如職員沒有主動詢問顧客對餐點是否滿意。她亦批評餐廳室內環境老舊需要翻新。

該顧客最終在食物、服務及氣氛三項評分中均給予兩星(滿分五星)，並總結說：「整體而言，這是一個非常令人失望且昂貴的晚上。這個場地其實很有潛力，但可惜食物和服務未能符合其價格水平。」 東主發截圖反擊 揭女子丈夫豎大拇指 Zamani發現這則負評後大發雷霆，他翻查餐廳CCTV後鎖定評論者身份，是一名女子，並將相關用餐畫面截圖發布到Facebook一個本地社區群組。照片顯示，與女事主同行的男子在女職員走近時，雙手豎起大拇指，看來對用餐體驗表示滿意。Zamani在帖文中寫道：「她匿名留下負評……她和丈夫把食物全部吃完，又要求把孩子的薄餅打包帶走，還感謝我的員工，他更豎起兩個大拇指！」他續稱：「你不公平地損害我的聲譽，我就會揭露你。」

網民批評東主做法過火 事件曝光後，不少當地居民批評Zamani做法失當。有網民留言指：「無論我有沒有看過那篇評論，這樣做都完全越界。」另一人表示：「看到這篇帖文後，我不會再去了。」亦有人批評他「因為別人不喜歡食物或裝潢就發脾氣，十分不專業且毫無必要」。 東主刪帖稱老婆唔中意 但直認記仇 相關帖文其後已被刪除，Zamani表示原因是事件令妻子感到困擾，「她不像我，她喜歡平靜安寧的生活」。又透露妻子原本不希望他作出任何回應，但自己愈看閉路電視畫面，就愈感到憤怒，他感謝長期支持的顧客，並形容自己「脾氣火爆」，妻子則「冷靜隨和」，「為了保住我的婚姻，一切都刪除了，但請放心，我不會忘記」。