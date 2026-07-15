伊朗局勢｜美國恢復海上封鎖　特朗普：用海灣各國投資協議取代海峽運輸費用

美軍連續第四晚攻擊伊朗，並在本港時間今晨4時起重新對伊朗進行海上封鎖的措施。美軍中央司令部指，目前至少19艘海軍艦艇和數百架軍機，正在中東地區執行任務；伊朗傳媒報道，南部沿岸多個地區都傳出爆炸聲，包括霍爾木茲甘省的阿巴斯港、格什姆島和錫里克等。伊朗反擊，向美軍在約旦的設施發動無人機攻擊。美國總統特朗普警告倘若伊朗不返回談判桌，美軍將攻擊當地的發電廠和橋樑。
美軍中央司令部說，最新一輪打擊是要繼續削弱伊朗襲擊霍爾木茲海峽商船的能力，並指至少19艘海軍艦艇及數百架軍機正在中東執行任務。隨時準備好應對各種情況，並繼續削弱伊朗攻擊霍爾木茲海峽商船的能力。伊朗傳媒報道，南部沿岸多個地區都傳出爆炸聲，包括霍爾木茲甘省的阿巴斯港、格什姆島和錫里克等。伊朗反擊，向美軍在約旦的設施發動無人機攻擊。伊朗軍方強調，任何攻擊伊朗領土的行動，都必將遭到回應。科威特表示，有設施受到伊朗攻擊並引發大火。
特朗普：海灣各國投資將創造數百萬個高薪職位
特朗普當地星期二(14日)在社交平台表示，基於與中東領導人的對話富有成效，他決定用海灣各國將與美國達成的貿易和投資協議，來取代美國提出、對通過霍爾木茲海峽運輸貨物收取百分之20的費用。特朗普說，這些投資規模將極其巨大，將看到工廠、設施和設備以前所未有的規模湧入美國，創造數百萬個高薪的美國就業崗位，形容美國再次贏得勝利。他又說，霍爾木茲海峽對除伊朗以外的所有船隻開放，美方的全面封鎖僅限於往返伊朗港口的船隻，或運載任何與伊朗貨物有關的船隻，並強調伊朗永遠不會擁有核武。