伊朗局勢｜美國恢復海上封鎖　特朗普：用海灣各國投資協議取代海峽運輸費用

美軍連續第四晚攻擊伊朗，並在本港時間今晨4時起重新對伊朗進行海上封鎖的措施。美軍中央司令部指，目前至少19艘海軍艦艇和數百架軍機，正在中東地區執行任務；伊朗傳媒報道，南部沿岸多個地區都傳出爆炸聲，包括霍爾木茲甘省的阿巴斯港、格什姆島和錫里克等。伊朗反擊，向美軍在約旦的設施發動無人機攻擊。美國總統特朗普警告倘若伊朗不返回談判桌，美軍將攻擊當地的發電廠和橋樑。

美軍中央司令部說，最新一輪打擊是要繼續削弱伊朗襲擊霍爾木茲海峽商船的能力，並指至少19艘海軍艦艇及數百架軍機正在中東執行任務。隨時準備好應對各種情況，並繼續削弱伊朗攻擊霍爾木茲海峽商船的能力。伊朗傳媒報道，南部沿岸多個地區都傳出爆炸聲，包括霍爾木茲甘省的阿巴斯港、格什姆島和錫里克等。伊朗反擊，向美軍在約旦的設施發動無人機攻擊。伊朗軍方強調，任何攻擊伊朗領土的行動，都必將遭到回應。科威特表示，有設施受到伊朗攻擊並引發大火。