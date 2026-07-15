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國際
出版：2026-Jul-15 11:33
更新：2026-Jul-15 11:33

賊人企圖搶火車客手機　反被擒拿外掛車廂9公里(有片)

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賊人企圖搶火車客手機，反被擒拿外掛車廂9公里。(X)

賊人企圖搶火車客手機，反被擒拿外掛車廂9公里。(X)

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印度比哈爾邦(Bihar)火車月台的一名男子，試圖搶奪坐在行駛中火車窗邊乘客的手機，詎料遭火車上乘客當場捉住手肘，結果被懸掛在車廂外約9公里路，直至列車到站後被當地警方即場拘捕。影片在網上瘋傳，引發熱議。

綜合報道，事發於上周五(10日)晚間，一班由曼西(Mansi)火車站出發的Janhit Express列車剛開動，月台一名年輕男子趁機走近列車窗邊，伸手想要搶奪了一名座在窗邊乘客的手機，卻被車上乘客發現，乘客們隨即緊緊捉住男子的手臂，令他無法脫身，惟有硬生生懸吊在行駛列車窗外約9公里的路程，直到列車抵達卡加利亞站(Khagaria)，當地的鐵路警察及記者已在台月守候，迅速將賊人拘捕。

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報道指，乘客們途中多次掌摑疑犯，疑犯則不斷求饒，並懇求乘客捉實他。(X) 報道指，乘客們途中多次掌摑疑犯，疑犯則不斷求饒，並懇求乘客捉實他。(X) 直到列車抵達卡加利亞站(Khagaria)，當地的鐵路警察及記者已在台月守候，迅速將賊人拘捕。(X) 警方表示，被捕疑犯曾有盜竊和搶奪前科，將依據涉及搶奪和危害乘客生命安全等罪名立案。(X)

網民讚賞乘客們既能捉賊又救人 體現人性光輝

警方表示，被捕疑犯曾有盜竊和搶奪前科，將依據涉及搶奪和危害乘客生命安全等罪名立案。報道指，乘客們途中多次掌摑疑犯，疑犯則不斷求饒，並懇求乘客捉實他。有目擊者說，即使列車加速，乘客們始終沒有鬆開他的手，不讓疑犯墮軌受傷。事件的相關影片隨後在網上瘋傳。疑犯在影片中曾透露自己的身份，但在警方調查後證實這些信息均為虛假，疑犯將被移送法院。當地網民紛紛讚賞乘客們既能捉住小偷，又挽救了他的生命，認為體現了人性光輝。

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警告：影片涉及危險行為，切勿模仿

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