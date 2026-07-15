賊人企圖搶火車客手機　反被擒拿外掛車廂9公里(有片)

印度比哈爾邦(Bihar)火車月台的一名男子，試圖搶奪坐在行駛中火車窗邊乘客的手機，詎料遭火車上乘客當場捉住手肘，結果被懸掛在車廂外約9公里路，直至列車到站後被當地警方即場拘捕。影片在網上瘋傳，引發熱議。
綜合報道，事發於上周五(10日)晚間，一班由曼西(Mansi)火車站出發的Janhit Express列車剛開動，月台一名年輕男子趁機走近列車窗邊，伸手想要搶奪了一名座在窗邊乘客的手機，卻被車上乘客發現，乘客們隨即緊緊捉住男子的手臂，令他無法脫身，惟有硬生生懸吊在行駛列車窗外約9公里的路程，直到列車抵達卡加利亞站(Khagaria)，當地的鐵路警察及記者已在台月守候，迅速將賊人拘捕。
網民讚賞乘客們既能捉賊又救人 體現人性光輝
警方表示，被捕疑犯曾有盜竊和搶奪前科，將依據涉及搶奪和危害乘客生命安全等罪名立案。報道指，乘客們途中多次掌摑疑犯，疑犯則不斷求饒，並懇求乘客捉實他。有目擊者說，即使列車加速，乘客們始終沒有鬆開他的手，不讓疑犯墮軌受傷。事件的相關影片隨後在網上瘋傳。疑犯在影片中曾透露自己的身份，但在警方調查後證實這些信息均為虛假，疑犯將被移送法院。當地網民紛紛讚賞乘客們既能捉住小偷，又挽救了他的生命，認為體現了人性光輝。
警告：影片涉及危險行為，切勿模仿
🚨 बिहार के खगड़िया में चलती ट्रेन से मोबाइल छीनने की कोशिश एक चोर पर भारी पड़ गई!— Indian Observer (@ag_Journalist) July 12, 2026
यात्री का मोबाइल झपटने की कोशिश करते ही ट्रेन के अंदर मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी मानसी स्टेशन से लेकर खगड़िया स्टेशन तक ट्रेन की खिड़की से बाहर लटका रहा।#Bihar #Khagaria #Train… pic.twitter.com/xuJjZUGilG