賊人企圖搶火車客手機　反被擒拿外掛車廂9公里(有片)

印度比哈爾邦(Bihar)火車月台的一名男子，試圖搶奪坐在行駛中火車窗邊乘客的手機，詎料遭火車上乘客當場捉住手肘，結果被懸掛在車廂外約9公里路，直至列車到站後被當地警方即場拘捕。影片在網上瘋傳，引發熱議。

綜合報道，事發於上周五(10日)晚間，一班由曼西(Mansi)火車站出發的Janhit Express列車剛開動，月台一名年輕男子趁機走近列車窗邊，伸手想要搶奪了一名座在窗邊乘客的手機，卻被車上乘客發現，乘客們隨即緊緊捉住男子的手臂，令他無法脫身，惟有硬生生懸吊在行駛列車窗外約9公里的路程，直到列車抵達卡加利亞站(Khagaria)，當地的鐵路警察及記者已在台月守候，迅速將賊人拘捕。