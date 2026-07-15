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國際
出版：2026-Jul-15 14:15
更新：2026-Jul-15 14:15

特朗普傳促以軍撤出敘黎兩國　內塔尼亞胡短期內難讓步

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以黎已同意停火。（圖／路透）

以黎已同意停火。（圖／路透）

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美國總統特朗普近日與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話時，催促以色列開始撤出部署在敘利亞境內的部隊，並依照先前協議推進自黎巴嫩南部重新部署兵力，希望降低區域緊張情勢，為中東局勢降溫。

盼降低區域緊張局勢

根據知情官員向美媒透露，特朗普是在上周與內塔尼亞胡的電話會談中提出這項要求。他向內塔尼亞胡表示，以軍持續駐留敘利亞境內恐加劇區域衝突，並直言「他們不希望你們留在那裏」，認為以色列應撤回相關部隊。同時，特朗普也希望以色列履行先前與黎巴嫩達成的安排，逐步完成南部兵力重新部署。

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報道指出，特朗普之所以積極推動此事，與他日前在北約峰會期間會晤敘利亞總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）有關。美方希望改善與敘利亞新政府的關係，並藉由降低以軍在敘利亞的軍事存在，避免引發新的衝突，進一步穩定中東局勢。

內塔尼亞胡 伊朗與以色列先後宣布停火，特朗普：曾警告內塔尼亞胡。(AP) 特朗普否認內塔尼亞胡違背他的指示。(AP) 以色列總理內塔尼亞胡（左）與美國總統特朗普（右）。（圖／路透社） 以色列總理內塔尼亞胡。（圖／路透社） 伊朗局勢，伊朗公布13人刺殺名單，包括特朗普、內塔尼亞胡，以及一名女性。(X)

面臨政治與司法壓力

此外，美國近期也持續斡旋以色列與黎巴嫩之間的安全安排。雙方代表日前在意大利羅馬舉行會談，討論落實數周前達成的安全框架協議，內容包括以軍逐步撤離黎巴嫩部分地區，由黎巴嫩政府軍接管相關區域，以鞏固停火成果。

不過，知情人士分析，內塔尼亞胡短期內大幅調整軍事部署的可能性不高。由於以色列仍將伊朗支持的武裝勢力視為重大安全威脅，加上內塔尼亞胡面臨國內政治與司法壓力，因此預料不會在敘利亞問題上做出重大讓步，在黎巴嫩方面則可能僅依照既有協議有限度調整兵力部署。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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