伊朗局勢｜中東多國加建油管繞道　減對霍爾木茲海峽依賴

在伊朗持續威脅霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全之際，中東多個產油國正加速推動新的輸油管線與港口建設，希望降低對這條全球重要能源航道的依賴，削弱伊朗對區域能源運輸的影響力。
霍爾木茲海峽是全球最重要的石油運輸咽喉之一，過去約有全球20%的原油經由此航道出口。然而，隨著美伊衝突升高，伊朗多次對商船及油輪採取軍事行動，並試圖藉由控制航道向航運業者施壓，使波斯灣國家加快尋求替代運輸路線。
「西向東輸油管線」
阿拉伯聯合酋長國正興建新的「西向東輸油管線」（West-East Pipeline），預計於2027年完工，屆時陸上原油輸送能力將提升一倍至每日360萬桶。此外，阿聯酋也規劃在阿拉伯海沿岸興建新的深水港，使更多油輪能直接裝載原油出口，而無須通過霍爾木茲海峽。
伊拉克則推動全長約435英里（約700公里）的巴士拉—哈迪塞（Basra-Haditha）輸油管線，未來可連接約旦、敘利亞及土耳其，設計運能約每日250萬桶。沙特阿拉伯也正評估擴建通往紅海延布港（Yanbu）的東西輸油管線，若計劃完成，運輸能力可望提高至每日900萬桶。
2028年六成原油改道
分析人士指出，若上述基礎建設依計畫完工，最快至2028年，波斯灣約六成原油出口可望避開霍爾木茲海峽，大幅降低伊朗利用海峽作為政治與軍事施壓工具的能力。不過，屆時仍有約700萬至900萬桶原油必須經由霍爾木茲海峽運輸，顯示全球能源供應仍難完全擺脫這條戰略水道的風險。
另一方面，市場也擔心伊朗可能將施壓範圍擴大至紅海的曼德海峽（Bab el-Mandeb），藉由胡塞武裝（Houthi）影響另一條重要航道。若區域衝突持續升高，全球能源供應與國際航運恐將面臨更大衝擊。
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