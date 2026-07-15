伊朗局勢｜中東多國加建油管繞道　減對霍爾木茲海峽依賴

在伊朗持續威脅霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運安全之際，中東多個產油國正加速推動新的輸油管線與港口建設，希望降低對這條全球重要能源航道的依賴，削弱伊朗對區域能源運輸的影響力。

霍爾木茲海峽是全球最重要的石油運輸咽喉之一，過去約有全球20%的原油經由此航道出口。然而，隨著美伊衝突升高，伊朗多次對商船及油輪採取軍事行動，並試圖藉由控制航道向航運業者施壓，使波斯灣國家加快尋求替代運輸路線。

「西向東輸油管線」

阿拉伯聯合酋長國正興建新的「西向東輸油管線」（West-East Pipeline），預計於2027年完工，屆時陸上原油輸送能力將提升一倍至每日360萬桶。此外，阿聯酋也規劃在阿拉伯海沿岸興建新的深水港，使更多油輪能直接裝載原油出口，而無須通過霍爾木茲海峽。