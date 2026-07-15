加國女開Tesla自駕定速100公里　載3人齊入睡嚇壞鄰車(有片)

再次引發安全爭議。近日加拿大一段影片在網路瘋傳，一輛Tesla Model Y行駛於橫貫加拿大公路期間，司機竟疑似全程低著頭熟睡，車速約維持在時速100公里，不但前客座位有人同樣正入睡，據指後座還載有2名孩童，引發外界對全自動輔助駕駛(Full Self-Driving，FSD)系統安全性的討論。當地警方表示，若查證屬實，司機除了交通違規外，不排除面臨刑事起訴。

綜合報道，事件發生在加拿大卑詩省Golden與Revelstoke之間的橫貫加拿大公路。駕駛者Carleigh King發現旁邊一輛Tesla Model Y行駛狀況異常，靠近後竟赫然發現女司機戴著太陽鏡、雙眼閉著、低著頭，疑似已經睡著，而車輛仍持續以約100km/h速度行駛，司機旁客座位亦另一人套著頸枕低頭，亦似乎在熟睡，更令人驚訝的是，車輛後座疑似還坐著2名兒童。當詩省高速公路巡警(B.C. Highway Patrol)發言人Michael McLaughlin表示，若調查證實涉事司機確實在行駛途中睡著，她將或面臨包括「一般交通違規罰單」、「危險駕駛」，若車內孩童因此暴露於危險中，還可能涉及「疏忽照顧兒童」等相關刑事責任。警方強調，目前仍須依實際調查結果決定後續處置。