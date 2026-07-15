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國際
出版：2026-Jul-15 14:15
更新：2026-Jul-15 14:15

劫匪用車拖走整部ATM　驚動流浪牛犬圍觀(有片)

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劫匪用車拖走整部ATM，驚動流浪牛犬圍觀。(X)

劫匪用車拖走整部ATM，驚動流浪牛犬圍觀。(X)

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繼早前英國有匪徒將整部自動櫃員機(ATM)劫走後，印度奧迪沙邦近日亦發生一宗類似劫案，有賊人駕駛一輛SUV車，在巴拉索爾(Balasore)一處地點，將整部ATM拖走，犯案過程僅約3分鐘，畫面全都被監視器拍下。警方獲報後趕往現場，目前已經調閱監視器畫面，正追查涉案車輛以及疑犯身分。

綜合報道，發生於上周六(11日)凌晨2時，網上流傳影片顯示，一輛黑色SUV載著至少5名賊人來到ATM前，幾人先是將ATM從地面撬起，再用繩索將ATM綁在車尾，借用汽車的拉力將ATM拖出建築物外，現場傳出巨響、碎片四散飛濺，驚動附近的一群流浪犬和牛好奇上前圍觀。期間繩索一度鬆脫，賊人落車再將ATM綁好，開車將ATM拖行到偏僻地點進行破壞，把裡面的現金全部洗劫一空，賊人在得手後，將遭到破壞的ATM丟棄在路中央並逃逸。

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現場傳出巨響、碎片四散飛濺，驚動附近的一群流浪犬和牛好奇上前圍觀。(X) 00032 現場傳出巨響、碎片四散飛濺，驚動附近的一群流浪犬和牛好奇上前圍觀。(X) 期間繩索一度鬆脫，賊人落車再將ATM綁好。(X) 賊人落車再將ATM綁好，開車將ATM拖行到偏僻地點進行破壞。(X)

居民指接連發生盜竊或搶劫案憂慮治安

警方獲報後進行搜索，並找到被丟棄的ATM，調閱監視器畫面發現，從賊人由綁住ATM到駕車逃走，整個犯案過程僅約3分鐘。警方已經正式立案調查，正在極力追查涉案車輛及疑犯身分。不過，警方目前尚未透露失竊的金額。當地居民透露，近幾個月以來，已經接連發生多宗盜竊或搶劫案，治安十分令人擔憂，呼籲警方加強巡邏，並採取嚴格的安全防範措施，以免類似事件再度發生。

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