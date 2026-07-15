劫匪用車拖走整部ATM　驚動流浪牛犬圍觀(有片)

繼早前英國有匪徒將整部自動櫃員機(ATM)劫走後，印度奧迪沙邦近日亦發生一宗類似劫案，有賊人駕駛一輛SUV車，在巴拉索爾(Balasore)一處地點，將整部ATM拖走，犯案過程僅約3分鐘，畫面全都被監視器拍下。警方獲報後趕往現場，目前已經調閱監視器畫面，正追查涉案車輛以及疑犯身分。

綜合報道，發生於上周六(11日)凌晨2時，網上流傳影片顯示，一輛黑色SUV載著至少5名賊人來到ATM前，幾人先是將ATM從地面撬起，再用繩索將ATM綁在車尾，借用汽車的拉力將ATM拖出建築物外，現場傳出巨響、碎片四散飛濺，驚動附近的一群流浪犬和牛好奇上前圍觀。期間繩索一度鬆脫，賊人落車再將ATM綁好，開車將ATM拖行到偏僻地點進行破壞，把裡面的現金全部洗劫一空，賊人在得手後，將遭到破壞的ATM丟棄在路中央並逃逸。