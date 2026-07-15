劫匪用車拖走整部ATM　驚動流浪牛犬圍觀(有片)

繼早前英國有匪徒將整部自動櫃員機(ATM)劫走後，印度奧迪沙邦近日亦發生一宗類似劫案，有賊人駕駛一輛SUV車，在巴拉索爾(Balasore)一處地點，將整部ATM拖走，犯案過程僅約3分鐘，畫面全都被監視器拍下。警方獲報後趕往現場，目前已經調閱監視器畫面，正追查涉案車輛以及疑犯身分。
綜合報道，發生於上周六(11日)凌晨2時，網上流傳影片顯示，一輛黑色SUV載著至少5名賊人來到ATM前，幾人先是將ATM從地面撬起，再用繩索將ATM綁在車尾，借用汽車的拉力將ATM拖出建築物外，現場傳出巨響、碎片四散飛濺，驚動附近的一群流浪犬和牛好奇上前圍觀。期間繩索一度鬆脫，賊人落車再將ATM綁好，開車將ATM拖行到偏僻地點進行破壞，把裡面的現金全部洗劫一空，賊人在得手後，將遭到破壞的ATM丟棄在路中央並逃逸。
居民指接連發生盜竊或搶劫案憂慮治安
警方獲報後進行搜索，並找到被丟棄的ATM，調閱監視器畫面發現，從賊人由綁住ATM到駕車逃走，整個犯案過程僅約3分鐘。警方已經正式立案調查，正在極力追查涉案車輛及疑犯身分。不過，警方目前尚未透露失竊的金額。當地居民透露，近幾個月以來，已經接連發生多宗盜竊或搶劫案，治安十分令人擔憂，呼籲警方加強巡邏，並採取嚴格的安全防範措施，以免類似事件再度發生。
ओडिशा: चोरों ने ATM को थार से बांधकर उखाड़ दिया— News Corridors (@News_Corridors_) July 12, 2026
'थार' का कहर दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार मामला सिर्फ़ थार से टक्कर मारने जैसी आम घटना का नहीं है, बल्कि चोर अब थार का इस्तेमाल करके ATM मशीनें उखाड़कर ले जा रहे हैं।
यह घटना ओडिशा के बालासोर ज़िले के तुदिगाडिया बाज़ार में… pic.twitter.com/tNxo1tBGOi