美國三藩市遊艇翻覆1死2失蹤　惡魔島外海16人獲救

美國加州三藩市惡魔島（Alcatraz Island）外海14日下午發生遊艇翻覆事故，一艘載有19人的三層浮筒遊艇（pontoon boat）在航行途中突然傾覆並迅速沉沒，當局展開大規模搜救行動，最終造成至少1人死亡、2人失蹤，另有16人獲救。

未發現任何起火跡象

三藩市消防局表示，事故發生於當地時間下午3時30分左右，最初接獲通報稱船隻疑似起火，但救援人員抵達現場後發現，船體已幾乎完全沉沒，並未發現任何起火跡象。事故船隻距離惡魔島約600碼（約550米），引擎仍持續運轉且有燃油外洩情形。