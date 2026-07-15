美國三藩市遊艇翻覆1死2失蹤　惡魔島外海16人獲救

美國加州三藩市惡魔島（Alcatraz Island）外海14日下午發生遊艇翻覆事故，一艘載有19人的三層浮筒遊艇（pontoon boat）在航行途中突然傾覆並迅速沉沒，當局展開大規模搜救行動，最終造成至少1人死亡、2人失蹤，另有16人獲救。
未發現任何起火跡象
三藩市消防局表示，事故發生於當地時間下午3時30分左右，最初接獲通報稱船隻疑似起火，但救援人員抵達現場後發現，船體已幾乎完全沉沒，並未發現任何起火跡象。事故船隻距離惡魔島約600碼（約550米），引擎仍持續運轉且有燃油外洩情形。
消防局長克里斯彭（Dean Crispen）表示，救難人員從冰冷海水中救起多名落水者，其中1人因傷勢過重送醫後不治，另有2人仍下落不明。事故中另有3人受傷送醫治療，其餘獲救者已安全送返岸上，另外一隻隨船犬隻也不幸死亡。
海岸防衛隊已接手調查
搜救行動由三藩市消防局、美國海岸防衛隊、警方及多架直升機共同執行，並出動潛水員及多艘救援船隻，在事故海域持續搜尋失蹤者。由於當地海流湍急、能見度不佳，搜救工作面臨相當大的挑戰。
目前事故原因仍在調查中。官員指出，初步未發現火災證據，不排除因海象、船體狀況或其他因素導致船隻翻覆。美國海岸防衛隊已接手調查，以釐清事故發生原因。
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