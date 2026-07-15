39歲妻磨尖牙齒　一口咬斷丈夫JJ報復懷疑出軌

俄羅斯一名女子懷疑丈夫外遇，竟暗中用銼刀磨利自己的牙齒，並趁兩人行房期間，丈夫勃起的時候，將丈夫的陰莖一口咬斷，使其丈夫即使經手術成功駁回陰莖，但再也無法勃起。案件近日宣判，施襲女子被判處5年監禁，並傳出有「報應」。

綜合Telegram頻道Baza報道，莫斯科一名39歲女子與41歲丈夫結婚5年，女子期後在栢閱丈夫手機時，發現一名女子不斷傳來曖昧訊息，對話中該女子還說到曾經夢見與她丈夫在海邊做愛。讓她認定丈夫出軌，不過她未有攤牌，而是用銼刀將牙齒磨得更加尖銳。案發當晚，她趁著為丈夫進行口交、丈夫勃起的時候。突然狠狠咬下，當場將丈夫的陰莖咬斷，並吐出斷裂的陰莖，冷冷的對他說：「這是你自找的，現在你再也不能跟其他女人做愛了」。丈夫因疼痛和低血容性休克短暫失去意識。醒來時，他已大量出血。