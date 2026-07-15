警員射殺狗狗　飼主痛哭：牠只是擺尾迎接　判賠529萬(有片)

美國科羅拉多州北部洛夫蘭市(Loveland)一對夫婦所飼養的狗狗，於2019年一次警方執法過程中被槍殺，經過7年的訴訟，當地政府上月終於同意支付67.5萬美元(約529萬港元)與飼主達成和解，成為該州歷史上涉及警察槍殺寵物的最大和解金。
綜合報道，事發於2019年6月29日，當時有人報警稱這對夫婦擅闖私人地方，網上影片顯示，警方抵達一處空地後，一隻狗狗向他們跑來，警員隨即連開兩槍擊中牠，狗狗立即倒地，女主人震驚當場並質問警員為何開槍。這對夫婦Wendy Love和Jay Hamm表示，當日經過較長行車，途經上址以為是個空曠的停車場，便決定短暫停泊，稍為整頓車上物品，以及讓同行的兩隻寵物犬飲水和休息。他們指出，死去的狗狗名叫「Herkimer」，年僅1歲，事發時未有作出吠叫或低吼等攻擊行為，只是「搖著尾巴迎接對方」。Herkimer被警員開兩槍後癱瘓了，無奈要進行安樂死。
事主強調警員有其他選擇 開槍是不必要
經過持續7年的訴訟，洛夫蘭市政府最終同意支付67.5萬美元和解金，和解協議還規定，洛夫蘭市警察局警員每3年必須接受一次犬類互動培訓。事後狗主人透過代表律師Sarah Schielke發聲明表示，和解協議無法消除失去愛犬的痛苦；至於本案的意義始終在於，為了將來能拯救其他人的寵物。正如在訴訟中指出，警員開槍射擊是不必要，並有其他選擇，包括退回巡邏車或使用非致命武力。
⚖️LAWSUIT⚖️Settled: City of Loveland to pay half-a-million dollars after officer shoots dog— American Crime Stories (@AmericanCrime01) June 11, 2026
The city of Loveland has agreed to pay more than half-a-million dollars to a family whose dog was shot by a police officer. It happened back in 2019, when that dog was shot after running… pic.twitter.com/2BYIsjNExt