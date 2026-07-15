警員射殺狗狗　飼主痛哭：牠只是擺尾迎接　判賠529萬(有片)

美國科羅拉多州北部洛夫蘭市(Loveland)一對夫婦所飼養的狗狗，於2019年一次警方執法過程中被槍殺，經過7年的訴訟，當地政府上月終於同意支付67.5萬美元(約529萬港元)與飼主達成和解，成為該州歷史上涉及警察槍殺寵物的最大和解金。

綜合報道，事發於2019年6月29日，當時有人報警稱這對夫婦擅闖私人地方，網上影片顯示，警方抵達一處空地後，一隻狗狗向他們跑來，警員隨即連開兩槍擊中牠，狗狗立即倒地，女主人震驚當場並質問警員為何開槍。這對夫婦Wendy Love和Jay Hamm表示，當日經過較長行車，途經上址以為是個空曠的停車場，便決定短暫停泊，稍為整頓車上物品，以及讓同行的兩隻寵物犬飲水和休息。他們指出，死去的狗狗名叫「Herkimer」，年僅1歲，事發時未有作出吠叫或低吼等攻擊行為，只是「搖著尾巴迎接對方」。Herkimer被警員開兩槍後癱瘓了，無奈要進行安樂死。