日本冷凍食品龍頭日冷集團系統故障影響物流 AEON藏壽司等缺貨 日本肯德基分店縮短營業

日本冷凍食品龍頭企業日冷集團(Nichirei)近日宣布，由於被不當存取導致系統故障，影響到冷藏倉庫出貨、入貨，以及冷凍食品的出貨流程，包括日本肯德基(KFC)、連鎖零售集團AEON、連鎖迴轉壽司店「藏壽司」以及連鎖甜品店等受到波及。
共同社、朝日電視台、時事通信社等報道，日冷周一(13日)宣布系統故障，暫未發現個人資料或顧客數據外洩，但未能確定何時能修復系統。該集團其中一間公司為日本肯德基的食材供應商。
日本肯德基周二(14日)宣布，部分店的雞肉等食材供應商為日冷集團，已有分店因而縮短營業時間。日本肯德基並暫停網上點餐等服務，表示將盡全力修復並分店營運恢復正常。AEON亦表示，冷凍食品等部分商品開始缺貨。
冷凍食品｜日冷集團客戶約5000間公司
《日本經濟新聞》報道，日冷以經營冷凍食品、加工食品等業務為主，是日本規模最大的冷凍及冷藏物流業者，客戶約5,000間公司，這次系統故障，已波及餐飲企業和食品製造業等。
冷凍食品｜藏壽司關西部分分店缺貨
日冷子公司Nichirei Logistics的業務包括保管食品及其他公司製成品，以及低溫物流，在日本擁有約140處物流據點及約7,000輛貨車，也會供應新鮮食品、有效期限較短的食品等，給零售商店或餐廳。
迴轉壽司連鎖店「藏壽司」(Kura Sushi)稱，關西地區部分門市出現供貨短缺。
日本雲雀飲食集團(Skylark Group)旗下的連鎖甜品店Flo Prestige宣布可能停售包括蛋糕在內的部分商品。
兵庫縣姬路市一間供應餐食和便當給社福機構及企業的公司亦表示，可能會更改便當菜色，原因是日冷供應的冷凍食品交貨延誤。
此外，以東北地區為主的超市York-Benimaru周三(15日)表示，部分便當和食品開始缺貨。