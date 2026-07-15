日本冷凍食品龍頭日冷集團系統故障影響物流 AEON藏壽司等缺貨 日本肯德基分店縮短營業

日冷集團(Nichirei)近日因被不當存取導致系統故障，影響到冷藏倉庫出貨、入貨，以及冷凍食品的出貨流程，包括日本肯德基(KFC)等受到波及。(資料圖片)

日本冷凍食品龍頭企業日冷集團(Nichirei)近日宣布，由於被不當存取導致系統故障，影響到冷藏倉庫出貨、入貨，以及冷凍食品的出貨流程，包括日本肯德基(KFC)、連鎖零售集團AEON、連鎖迴轉壽司店「藏壽司」以及連鎖甜品店等受到波及。

共同社、朝日電視台、時事通信社等報道，日冷周一(13日)宣布系統故障，暫未發現個人資料或顧客數據外洩，但未能確定何時能修復系統。該集團其中一間公司為日本肯德基的食材供應商。

日本肯德基周二(14日)宣布，部分店的雞肉等食材供應商為日冷集團，已有分店因而縮短營業時間。日本肯德基並暫停網上點餐等服務，表示將盡全力修復並分店營運恢復正常。AEON亦表示，冷凍食品等部分商品開始缺貨。