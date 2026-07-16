法國楓丹白露山火蔓延　2人涉縱火被捕

法國巴黎東南方著名的楓丹白露森林（Fontainebleau Forest）近日爆發大規模山火，火勢在高溫、乾燥及強風助長下迅速蔓延，消防單位出動大批人力與空中滅火力量持續灌救。警方已逮捕2名涉嫌引發火勢的男子，正進一步調查起火原因。
天氣乾燥兼強風助燃
法國消防部門表示，山火自7月14日爆發後迅速延燒，火場位於巴黎東南方約60公里的楓丹白露森林。由於當地近日持續遭受熱浪侵襲，加上植被乾燥，火勢一度失控，消防單位投入數百名消防員、消防車及滅火飛機，全力阻止火勢擴大。
警方指出，已有2名男子因涉嫌與火災有關而遭到逮捕，目前仍在接受訊問，以釐清是否涉及蓄意縱火或其他刑事責任。控方已展開司法調查，但尚未公布兩人的身分及詳細案情。
楓丹白露森林是法國歷史最悠久、最受歡迎的森林之一，佔地約2.5萬公頃，不僅擁有豐富生態，也因鄰近楓丹白露宮而聞名，每年吸引大量遊客前往行山、攀岩及觀光。當局已呼籲民眾避免進入受影響區域，並暫時封閉部分步道及道路，以便救災。
法國今年夏季多地接連遭遇高溫與乾旱，野火風險明顯升高。政府警告，若炎熱乾燥天氣持續，未來幾周仍可能發生更多森林火災，並呼籲市民遵守防火規定，避免在林區使用明火，以降低火災發生風險。
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