法國楓丹白露山火蔓延　2人涉縱火被捕

法國巴黎東南方著名的楓丹白露森林（Fontainebleau Forest）近日爆發大規模山火，火勢在高溫、乾燥及強風助長下迅速蔓延，消防單位出動大批人力與空中滅火力量持續灌救。警方已逮捕2名涉嫌引發火勢的男子，正進一步調查起火原因。

天氣乾燥兼強風助燃

法國消防部門表示，山火自7月14日爆發後迅速延燒，火場位於巴黎東南方約60公里的楓丹白露森林。由於當地近日持續遭受熱浪侵襲，加上植被乾燥，火勢一度失控，消防單位投入數百名消防員、消防車及滅火飛機，全力阻止火勢擴大。