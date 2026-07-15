英國擬實施青少年社交媒體宵禁 深夜至清晨禁用

英國宣布將禁止16歲以下兒童使用包括Snapchat、TikTok、YouTube、Instagram和Facebook在內的社交媒體，預計將於2027年初生效。(資料圖片)

繼首相施紀賢上月宣布將禁止16歲以下兒童使用社交媒體後，英國政府周二(14日)再表示，將禁止16歲及17歲青少年在深夜至清晨時份使用社交媒體。

為了進一步打擊兒童接觸具成癮性的應用程式，英國政府表示將針對16歲以及17歲青少年，在Instagram和Facebook等平台實施午夜至清晨6時之間的「宵禁」。

英國政府同時宣布，計劃強制年齡較大的青少年啟動預設設定，以停用「無限滾動」等容易令人上癮的功能。

由於用戶仍可自行關閉這些設定，批評者指出，此舉可能流於形式上、且毫無成效，同時也不清楚這些規定將如何強制執行。