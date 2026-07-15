上半年訪日外國人數微減2% 5年來首跌 中國遊客大減逾56% 逾129萬港人遊日排第五

日本觀光局周三(15日)公布，今年1月至6月到訪日本的外國人達2,108萬4,800人次，較去年同期減少2%，其中中國遊客大減逾56%。這是持續受到日本首相高市早苗去年11月的涉台不當言論影響。此外，期內逾129萬港人遊日，在眾多國家和地區中排第五位。

朝日新聞等報道，今年上半年訪日外國旅客人次較去年同期下跌，是自新冠疫情期間的2021年以來，5年來首見。統計顯示，2026年1月至6月，訪日外國旅客達2,108萬4,800人次，較去年同期2,151萬8,575人次微跌2%。

觀光局統計，按國家和地區，今年1月至6月，中國旅客為205萬8,200人次，較去年同期471萬8,540人次大減56.4%。6月份，中國旅客為34萬700人次，較去年同期79萬8,001人次減少57.3%。顯示自高市早苗去年11月發表涉台不當言論引發中國政府強烈不滿後，中方呼籲民眾避免前往日本旅遊、赴日航班減少的影響，至今仍未消退。