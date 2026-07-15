上半年訪日外國人數微減2% 5年來首跌 中國遊客大減逾56% 逾129萬港人遊日排第五

日本觀光局周三(15日)公布，今年1月至6月到訪日本的外國人達2,108萬4,800人次，較去年同期減少2%，其中中國遊客大減逾56%。這是持續受到日本首相高市早苗去年11月的涉台不當言論影響。此外，期內逾129萬港人遊日，在眾多國家和地區中排第五位。
朝日新聞等報道，今年上半年訪日外國旅客人次較去年同期下跌，是自新冠疫情期間的2021年以來，5年來首見。統計顯示，2026年1月至6月，訪日外國旅客達2,108萬4,800人次，較去年同期2,151萬8,575人次微跌2%。
觀光局統計，按國家和地區，今年1月至6月，中國旅客為205萬8,200人次，較去年同期471萬8,540人次大減56.4%。6月份，中國旅客為34萬700人次，較去年同期79萬8,001人次減少57.3%。顯示自高市早苗去年11月發表涉台不當言論引發中國政府強烈不滿後，中方呼籲民眾避免前往日本旅遊、赴日航班減少的影響，至今仍未消退。
此外，6月份，香港訪日旅客為21萬4,300人次，較去年同期16萬6,764人次，增加28.5%。觀光局分析指，去年社交媒體及其他平台上流傳日本將發生地震，影響訪日意欲。今年訪日香港遊客數量超過去年同期，這主要得益於今年端午節假期適逢6月中旬(而非5月下旬)以及大學生赴日旅遊需求的增長。
另一方面，在日圓貶值等因素帶動下，其他國家及地區民眾到日本旅遊的意欲仍然強勁。今年1月至6月，訪日旅客人數最多的是南韓，達567萬5,100人次，較去年同期增加18.6%；其次為台灣地區397萬2,200人次，增加20.9%；第三位為中國205萬8,200人次，下跌56.4%；第四位為美國182萬1,700人次，增加7.1%。第五位為香港129萬8,500人次，較去年同期127萬1,056人次，增加2.2%。
日本政府的目標是2030年前，訪日旅客增加至6,000萬人次。去年全年訪日旅客超過4,200萬人次，創下歷史新高，但要達到目標仍需進一步增加旅客人次。
此外，日本觀光局也公布今年4至6月的旅遊消費額。雖然中國旅客消費額較去年同期大減48.8%，但其他國家和地區均高於去年同期，帶動整體旅遊消費額年增0.2%，達2萬5,096億日圓，創下歷年同期新高。