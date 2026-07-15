人口不足1000村落「將被AI吞噬」擬建數據中心大如82個足球場

擬建的數據中心就在村落旁邊，圖為其中一個位置。(互聯網)

英國一條人口不足1,000人的村落，被指即將「被AI吞併」，皆因村內擬建一個145英畝，相當於82個足球場般大的AI數據中心。

英媒指，肯特郡紹斯弗利特村(Southfleet)居民近日強烈反對一項價值30億英鎊的人工智能(AI)數據中心發展計劃——根據居民上周收到的通知，現時用作水果種植的土地已被列為「埃布斯弗利特AI數據中心」選址範圍。項目佔地145英畝，若落成將成為英國最大型數據中心之一。

項目繞過地方政府審批程序

由於項目被視為具國家重要性，發展商毋須向地方議會申請批准，而是直接向中央政府提交申請。此舉令不少居民感到不滿，認為地方意見被忽視。