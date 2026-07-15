人口不足1000村落「將被AI吞噬」擬建數據中心大如82個足球場

英國一條人口不足1,000人的村落，被指即將「被AI吞併」，皆因村內擬建一個145英畝，相當於82個足球場般大的AI數據中心。
英媒指，肯特郡紹斯弗利特村(Southfleet)居民近日強烈反對一項價值30億英鎊的人工智能(AI)數據中心發展計劃——根據居民上周收到的通知，現時用作水果種植的土地已被列為「埃布斯弗利特AI數據中心」選址範圍。項目佔地145英畝，若落成將成為英國最大型數據中心之一。
項目繞過地方政府審批程序
由於項目被視為具國家重要性，發展商毋須向地方議會申請批准，而是直接向中央政府提交申請。此舉令不少居民感到不滿，認為地方意見被忽視。
紹斯弗利特村人口不足1,000人，擁有酒吧、小學、村民會堂及一座建於14世紀的教堂。居於擬建地點旁的75歲居民塔塞利(Anthony Tasselli)表示，村民普遍反對計劃，質疑項目繞過地方政府審批程序，他直指計劃「令人反感」，「為甚麼一定要建在這樣的村莊旁邊？」71歲妻子阿爾瑪(Alma)則擔心，數據中心會破壞村莊原有的寧靜環境。66歲居民勞倫斯(Deborah Lawrence)「如果數據中心能夠完全自給自足，例如配備太陽能板和風力發電，我並不反對；但數據中心需要大量電力及食水，而我們這裡本來就有供水問題。」
「噪音將會24小時不停」
當地酒吧東主庫爾森(Allisha Coulson)亦認為，項目將佔用大片優美景觀土地，並加劇交通擠塞問題。一名不願具名的退休教師則表示：「據我了解，噪音將會24小時不停，而且在很遠的地方都能聽到。我對此感到非常難過。」
發展商Clearstone Energy表示，項目預計創造約700個職位，並會在設施與村莊之間保留300碼緩衝區；並表示，項目仍處於初步規劃階段，最快2028年才提交詳細方案，未來數月將與居民展開諮詢。