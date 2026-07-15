日本手足口病一周飆52% 27都府縣達流行警報水平 東京都平均第3多

日本手足口病個案繼續上升，情況令人關注。當地國立健康危機管理研究機構周二發布的數據顯示，6月29日至7月5日，日本全國定點醫療機構共報告手足口病病例約1.6萬宗，平均每家醫療機構報告7.03宗，超過平均5例的基準值；全國47個都道府縣有27個已達流行警報水平，其中東京都個案位處全國前三位。
該機構最新數據顯示，上述時間內日本全國定點醫療機構共報告手足口病病例15,845宗，較前一周的10,396宗增加了約52%。全國47個都道府縣中，有27個達到流行警報水平，即超過平均一間診所有5個手足口病病人，從平均每家醫療機構報告病例數來看，島根縣(18)、佐賀縣(11.83)及東京都(11.72)，位於全國前三位。
東京都平均病例全國第3多
其餘達流行警報水平的都府縣，尚有千葉縣(11.59)、富山縣(10.69)、奈良縣(10.09)、靜岡縣(9.58)、京都府(9.27)、神奈川縣(9.09)、埼玉縣(9.06)、愛媛縣(8.71)以及福岡縣(8.67)等。日本厚生勞動省呼籲民眾避免共用毛巾，勤洗手，妥善處理排泄物，加強預防。
手足口病傳播途徑及病徵
本港衛生防護中心資料指，手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起；主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。患者在病發首星期最具傳染性，而病毒可經由其糞便排放達數星期。
手足口病大部分患者病徵輕微，並在7至10天內自行痊癒。病發初期通常會發燒、食慾不振、疲倦及喉嚨痛；發燒後1至2天口腔可能出現疼痛的瘡，初時呈細小的紅點和水疱，然後形成潰瘍。手掌及腳掌，甚至臀部或生殖器亦會出現不痕癢及有時帶有小水疱的紅疹；患者也可能沒有病徵，又或只出現皮疹或口腔潰瘍等。
現時並無藥物治療手足口病。患者應多喝水和有充足休息，同時亦可用藥物紓緩發燒和口腔潰瘍引致的痛楚。為免把病毒傳染給別人，患病的兒童應該避免上學或參加集體活動，直至所有水疱乾涸。