日本手足口病一周飆52% 27都府縣達流行警報水平 東京都平均第3多

該機構最新數據顯示，上述時間內日本全國定點醫療機構共報告手足口病病例15,845宗，較前一周的10,396宗增加了約52%。全國47個都道府縣中，有27個達到流行警報水平，即超過平均一間診所有5個手足口病病人，從平均每家醫療機構報告病例數來看，島根縣(18)、佐賀縣(11.83)及東京都(11.72)，位於全國前三位。

手足口病傳播途徑及病徵

本港衛生防護中心資料指，手足口病是一種常見於兒童的疾病，通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起；主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。患者在病發首星期最具傳染性，而病毒可經由其糞便排放達數星期。

手足口病大部分患者病徵輕微，並在7至10天內自行痊癒。病發初期通常會發燒、食慾不振、疲倦及喉嚨痛；發燒後1至2天口腔可能出現疼痛的瘡，初時呈細小的紅點和水疱，然後形成潰瘍。手掌及腳掌，甚至臀部或生殖器亦會出現不痕癢及有時帶有小水疱的紅疹；患者也可能沒有病徵，又或只出現皮疹或口腔潰瘍等。