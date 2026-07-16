匈牙利總統舒尤克被罷免　國會通過憲法終結歐爾班時代

匈牙利國會最近通過1項旨在「恢復法治民主」的憲法修正案，新政府將提前解除現任總統舒尤克（Tamás Sulyok）的職務，有望推翻前總理歐爾班（Viktor Orban）16年執政留下的政治體制。
《美聯社》報道，匈牙利中右翼黨派「蒂薩黨」（Tisza Party）2026年4月在國會大選上取得超過3分之2的絕對多數席次，達到修憲的門檻，蒂薩黨黨魁總理毛焦爾（Peter Magyar）承諾，將清除歐爾班時代的政治安排。
隨後199名議員7月13日在議會表決這項旨在「恢復法治民主」的憲法修正案，以139票贊成、6票反對取得壓倒性通過，且因歐爾班領導的青民盟（Fidesz）集體杯葛投票，所以反對票數也較少。
舒尤克拒絕主動辭職
毛焦爾控訴，舒尤克既未阻止歐爾班政府的反民主措施，也沒有履行總統職責，這次蒂薩黨的壓倒性勝利，是選民授權政黨兌現罷免舒尤克乃至改革歐爾班體系的民意體現。不過舒尤克先前表示，拒絕毛焦爾要求其主動辭職的建議。
根據該項憲法修正案，舒尤克必須在5天內簽署該修正案，方可正式生效。舒尤克目前尚未表態是否會簽署，但蒂薩黨已表示，若舒尤克拒簽，將啟動彈劾程序。
新政府優先將撤換總統
據報，匈牙利總統雖是禮儀性元首，但對簽署法案、法案送交憲法法院審查擁有一定權力，因此新政府將撤換總統列為優先任務，若歐爾班所任命的總統留任，未來恐會妨礙改革法案生效。
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