匈牙利總統舒尤克被罷免　國會通過憲法終結歐爾班時代

匈牙利國會最近通過1項旨在「恢復法治民主」的憲法修正案，新政府將提前解除現任總統舒尤克（Tamás Sulyok）的職務，有望推翻前總理歐爾班（Viktor Orban）16年執政留下的政治體制。

《美聯社》報道，匈牙利中右翼黨派「蒂薩黨」（Tisza Party）2026年4月在國會大選上取得超過3分之2的絕對多數席次，達到修憲的門檻，蒂薩黨黨魁總理毛焦爾（Peter Magyar）承諾，將清除歐爾班時代的政治安排。

隨後199名議員7月13日在議會表決這項旨在「恢復法治民主」的憲法修正案，以139票贊成、6票反對取得壓倒性通過，且因歐爾班領導的青民盟（Fidesz）集體杯葛投票，所以反對票數也較少。