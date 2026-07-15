伊朗局勢｜逼伊朗重返談判桌 特朗普威脅炸橋炸發電廠

美國周三除了恢復封鎖伊朗航運，還強加轟炸該國。伊朗官員稱，美軍最新空襲擊中了伊朗一個軍營，造成最少7名士兵死亡，全國有逾260人受傷。特朗普周二晚接受霍士新聞訪問稱，未來兩天將有更多攻擊，以及除非雙方恢復談判，否則伊朗的大橋和發電廠下周將成目標。他威脅伊朗說，「你們(伊方)最好達成協議，否則將一無所有。」伊朗革命衛隊周三則警告，美國恢復封鎖其港口，他們將阻止中東地區所有能源出口。

美軍周二晚發動了7小時攻擊，接著在周三早上發動另一輪攻擊。美國中央司令部稱，周三攻擊長達90分鐘，目標包括大通布島(Greater Tunb Island)的海岸防禦系統、巡航導彈儲存和發射場地。聲明又指，此次空襲進一步削弱伊朗在霍爾木茲海峽打擊商船的能力。大通布島被視為霍爾木茲海峽的戰略重地，除了該島，伊朗還控制了該區另兩個島嶼阿布穆薩島(Abu Musa)和小通布島(Lesser Tunb)，它們原歸阿聯酋，但1971年落入伊朗手上。有分析認為，如果美國奪取了該3個島嶼，將可控制霍爾木茲海峽。美軍另一攻擊目標是錫斯坦-俾路支斯坦省班普爾地區一個步兵旅軍營，伊朗國營電視台指美軍發射了最少13枚導彈，造成7死及一些士兵受傷。伊朗政府發言人稱，包括該軍營在內，伊朗近日有超過30人死於美軍攻擊。