伊朗局勢｜逼伊朗重返談判桌 特朗普威脅炸橋炸發電廠

美國周三除了恢復封鎖伊朗航運，還強加轟炸該國。伊朗官員稱，美軍最新空襲擊中了伊朗一個軍營，造成最少7名士兵死亡，全國有逾260人受傷。特朗普周二晚接受霍士新聞訪問稱，未來兩天將有更多攻擊，以及除非雙方恢復談判，否則伊朗的大橋和發電廠下周將成目標。他威脅伊朗說，「你們(伊方)最好達成協議，否則將一無所有。」伊朗革命衛隊周三則警告，美國恢復封鎖其港口，他們將阻止中東地區所有能源出口。
伊朗局勢｜美軍周二晚周三早上接連攻擊
美軍周二晚發動了7小時攻擊，接著在周三早上發動另一輪攻擊。美國中央司令部稱，周三攻擊長達90分鐘，目標包括大通布島(Greater Tunb Island)的海岸防禦系統、巡航導彈儲存和發射場地。聲明又指，此次空襲進一步削弱伊朗在霍爾木茲海峽打擊商船的能力。大通布島被視為霍爾木茲海峽的戰略重地，除了該島，伊朗還控制了該區另兩個島嶼阿布穆薩島(Abu Musa)和小通布島(Lesser Tunb)，它們原歸阿聯酋，但1971年落入伊朗手上。有分析認為，如果美國奪取了該3個島嶼，將可控制霍爾木茲海峽。美軍另一攻擊目標是錫斯坦-俾路支斯坦省班普爾地區一個步兵旅軍營，伊朗國營電視台指美軍發射了最少13枚導彈，造成7死及一些士兵受傷。伊朗政府發言人稱，包括該軍營在內，伊朗近日有超過30人死於美軍攻擊。
伊朗局勢｜伊警告關閉更多運油航道
伊朗傳媒稱，在當地時間周二深夜起，伊朗南部的格什姆島、阿巴斯港、亨加姆島、東南部班普爾市和西部阿瓦士市等地傳出爆炸聲，受襲的包括一間礦泉水生產廠、基什島發電廠和環境保護站等民用設施，最少3人死亡。伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼批評美方空襲民用設施，致信聯合國領導人稱「美國是侵略者，而不是受害者」。伊朗周三凌晨空襲巴林和科威特回應美軍的行動，約旦亦稱擊落3枚來襲導彈。伊朗指，這3個國家均駐有美軍。伊朗革命衛隊警告，將會進一步封鎖區內石油運送航道，但未有點名哪條航道。