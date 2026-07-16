伊朗局勢｜美軍一日兩波施襲　首度向駛住伊朗運油輪開火(有片)

美軍連續第五日對伊朗採取軍事行動，一日發動兩輪打擊，並首度向駛向伊朗的運油輪開火。中央司令部表示，監測到一艘運油輪經由國際水域駛向哈爾克島，試圖違反美方封鎖令，並無視多次警告。美軍一架飛機向運油輪發射AGM-114地獄火導彈，令它喪失航行能力，停止駛往伊朗。

美軍第一次在美國東岸時間清晨，行動持續90分鐘，打擊伊朗位於霍爾木茲海峽大通布島的海岸防禦系統，以及巡航導彈儲存和發射設施。在不足8小時後，美軍再展開第二波打擊，中央司令部指，行動是要削弱伊朗襲擊海峽商船的能力，並追究伊朗的責任。中央司令部又指，自周二(14日)恢復對往返伊朗港口及沿海地區船隻的海上封鎖以來，首24小時已引導兩艘商船改變航線，並向一艘不服從規定的運油輪開火。聲明指，涉事的運油輪M/T Belma懸掛庫拉索國旗，船上沒有石油或貨物，當時正前往伊朗的最大的石油出口樞紐哈爾克島，船隻無視美軍多次警告，並試圖突破美國的封鎖，因此向運油輪的煙囪發射導彈，令運油輪失去動力，目前已停止駛往伊朗。