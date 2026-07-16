伊朗局勢｜美軍一日兩波施襲　首度向駛住伊朗運油輪開火(有片)

美軍連續第五日對伊朗採取軍事行動，一日發動兩輪打擊，並首度向駛向伊朗的運油輪開火。中央司令部表示，監測到一艘運油輪經由國際水域駛向哈爾克島，試圖違反美方封鎖令，並無視多次警告。美軍一架飛機向運油輪發射AGM-114地獄火導彈，令它喪失航行能力，停止駛往伊朗。
美軍第一次在美國東岸時間清晨，行動持續90分鐘，打擊伊朗位於霍爾木茲海峽大通布島的海岸防禦系統，以及巡航導彈儲存和發射設施。在不足8小時後，美軍再展開第二波打擊，中央司令部指，行動是要削弱伊朗襲擊海峽商船的能力，並追究伊朗的責任。中央司令部又指，自周二(14日)恢復對往返伊朗港口及沿海地區船隻的海上封鎖以來，首24小時已引導兩艘商船改變航線，並向一艘不服從規定的運油輪開火。聲明指，涉事的運油輪M/T Belma懸掛庫拉索國旗，船上沒有石油或貨物，當時正前往伊朗的最大的石油出口樞紐哈爾克島，船隻無視美軍多次警告，並試圖突破美國的封鎖，因此向運油輪的煙囪發射導彈，令運油輪失去動力，目前已停止駛往伊朗。
伊斯蘭革命衛隊表明會反擊
伊朗傳媒報道，南部格什姆島和阿巴斯港等多處地點都傳出爆炸聲。國營傳媒指，西部城市阿瓦士一間醫院的兒科癌症中心附近受襲，醫院需要疏散，包括病童和家屬。伊斯蘭革命衛隊表明會反擊，指目前重點摧毀美國在區內的攻擊性設施，警告美國不要以為能維持目前的戰鬥模式，並將衝突變成消耗戰。美國總統特朗普早前表示，除非伊朗重返談判桌，否則將打擊伊朗橋樑和發電廠，又稱不排除出動地面部隊。
.@CENTCOM forces enforced the resumed naval blockade against Iran by disabling an oil tanker attempting to sail toward an Iranian port in the Arabian Gulf.— Israel War Room (@IsraelWarRoom) July 15, 2026
US forces observed the Curaçao-flagged M/T Belma transiting international waters toward Kharg Island. After the vessel… pic.twitter.com/d9LJWcIf8p