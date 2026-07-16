女病人助理偷新生嬰兒　竟因騙家人懷孕　幸BB阿姨及時揭發(有片)

巴西北部皮奧伊州特雷西納市(Teresina)近日發生一宗企圖綁架事件。一名婦產醫院女護士因為向家人謊稱自己懷孕，用工作之便闖進病房，試圖將剛出生的嬰兒帶離醫院。所幸嬰兒的阿姨察覺有異，及時阻止嬰兒被帶走。
綜合報道，事發於6日在市內產科醫院Evangelina Rosa Maternity Hospital，嬰兒的阿姨Daniela Beatriz憶述事件指，孩子在出生後不久，在該醫院擔任病人助理的Auricélia de Sousa Rocha以「要帶孩子進行採血檢查」為由要將嬰兒帶走，由於嬰兒母親仍在休養，身穿白色連身裙的Daniela便跟著Auricélia和嬰兒前往另一樓層，卻被Auricélia要求在門外等候，由於Auricélia當時背著一個大型黑色袋，令Daniela有不好的預感。網上影片顯示，原本身穿病人助理制服的Auricélia走出房間時已換成一身黑色連身裙，背著黑色大袋，疑似準備從另一個出口離開醫院。Daniela察覺有異，隨即上前拉住Auricélia的大袋，更從大袋的縫隙中看到嬰兒，嚇得她立即質問：「到底發生甚麼事？你真的是這間婦產醫院的員工嗎？」Auricélia稱自己確實是醫院員工，卻無法說出理由，2人僵持不下，其他民眾連忙上前介入，Auricélia當場要求醫院管理層介入，並要求通知警方：「但他們沒有報警，我要強調，醫院管理層沒有提供協助，也沒有提供安全保障，他們甚至試圖刪除我手機裡的證據，因為我成功錄下了一小段影片！」
揭家中已設嬰兒房 律師稱患思覺失調
警方獲報後隨即展開調查，發現Auricélia疑似曾向家人謊稱自己懷孕，還在其住所發現一間已準備好的嬰兒房，已擺放了嬰兒衣物、尿布、嬰兒床、澡盆等用品。皮奧伊州衞生局表示，涉案醫院後續已完成報案程序，並向警方提供院內監視器畫面，同時也已將對Auricélia處以停職處分，並由警方依法執行預防性拘留。
此外，Auricélia的辯護律師表示，Auricélia患有思覺失調症，犯罪當下可能處於精神失控狀態，目前仍在接受醫療觀察，出院後也被安排接受專業精神科追蹤治療，並稱Auricélia目前對自身處境及案件嚴重性存有理解障礙，將提出撤銷預防性拘留申請，必要時也會向皮奧伊州法院提出人身保護令。不過，警方表示，精神健康問題是否影響刑事責任能力，需要透過司法程序及專業鑑定確認，目前仍有待調查釐清。
🚨GRAVE - Técnica de Enfermagem tenta sequestrar bebê em hospital, no Piauí, e o pior só não acontece porque a tia da recém-nascida percebeu a movimentação e impediu— SPACE LIBERDADE (@NewsLiberdade) July 13, 2026
O Hospital diz que sequer houve falha na segurança porque o crime não se consumou. pic.twitter.com/Hh3mSg7dkd