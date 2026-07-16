女病人助理偷新生嬰兒　竟因騙家人懷孕　幸BB阿姨及時揭發(有片)

巴西北部皮奧伊州特雷西納市(Teresina)近日發生一宗企圖綁架事件。一名婦產醫院女護士因為向家人謊稱自己懷孕，用工作之便闖進病房，試圖將剛出生的嬰兒帶離醫院。所幸嬰兒的阿姨察覺有異，及時阻止嬰兒被帶走。

綜合報道，事發於6日在市內產科醫院Evangelina Rosa Maternity Hospital，嬰兒的阿姨Daniela Beatriz憶述事件指，孩子在出生後不久，在該醫院擔任病人助理的Auricélia de Sousa Rocha以「要帶孩子進行採血檢查」為由要將嬰兒帶走，由於嬰兒母親仍在休養，身穿白色連身裙的Daniela便跟著Auricélia和嬰兒前往另一樓層，卻被Auricélia要求在門外等候，由於Auricélia當時背著一個大型黑色袋，令Daniela有不好的預感。網上影片顯示，原本身穿病人助理制服的Auricélia走出房間時已換成一身黑色連身裙，背著黑色大袋，疑似準備從另一個出口離開醫院。Daniela察覺有異，隨即上前拉住Auricélia的大袋，更從大袋的縫隙中看到嬰兒，嚇得她立即質問：「到底發生甚麼事？你真的是這間婦產醫院的員工嗎？」Auricélia稱自己確實是醫院員工，卻無法說出理由，2人僵持不下，其他民眾連忙上前介入，Auricélia當場要求醫院管理層介入，並要求通知警方：「但他們沒有報警，我要強調，醫院管理層沒有提供協助，也沒有提供安全保障，他們甚至試圖刪除我手機裡的證據，因為我成功錄下了一小段影片！」