奇蹟迫降哈德遜河救155人　薩利機長證實罹阿茲海默症

曾在2009年成功將全美航空(US Airways)1549號班機，迫降紐約哈德遜河(Hudson River)，奇蹟讓機上155人安全脫險、人稱薩利機長的蘇倫伯格(Chesley "Sully" Sullenberger)周二(14日) 證實自己罹患早期阿茲海默症，正在接受治療。

綜合報道，75歲的蘇倫伯格14日在其個人網站公開這項診斷結果，他說：「目前我可能一時想不起某個人的名字，忘記自己最近說過的故事，也可能睡不好，但我正處於這個漫長旅程的起點。」蘇倫伯格又說，確認罹患阿茲海默症後，讓他重新思考「為公眾服務」的意義，而「答案就是公開談論這件事」。他在發文中寫著：「過去多年來，當大家問到1549號班機的成功故事時，我總是說：『勇氣具有感染力』。而這種感染力在那一天讓每個人都團結在一起，讓所有人成功逃離飛機。現在，我們需要同樣的勇氣來戰勝這場疾病。我現在成為廣大病友的一員，而我們會一起勇敢起來。」