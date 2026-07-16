愛犬將手榴彈當骨頭叼回家咬　全家陪足半日才發現

泰國四色菊府(Sisaket)日前發生一宗驚險事件，一戶人家的愛犬竟從外面叼回一枚手榴彈，全家人一開始還誤以為只是骨頭或塑膠玩具，直到屋主返家後發現手榴彈保險插銷，才大驚立即報警處理。警方到場後證實，那是一枚仍具有爆炸能力的實彈，最後由防爆小組帶到偏遠地方安全引爆，事件無人傷亡。
綜合報道，事發生於本月10日，屋主Rungnapa表示，他下午回家時，在屋外看到一顆生鏽、呈深色的圓形物體，原本只是好奇撿起查看，詎料發現上面有疑似手榴彈的保險插銷，嚇得立刻把它移到空曠處，並詢問祖母東西從哪裡來。原來是家中其中一隻寵物犬上午不知從哪裡把這個東西叼回家，還在屋外咬了好一陣子，家人都以為那是狗狗執回來的骨頭或塑膠垃圾，因此沒有特別在意。
引爆手榴彈炸出大坑
Rungnapa立即通報警方，發現疑似手榴彈的可疑物品。警方與爆炸物處理小組(EOD)到場，證實該物是一枚中國製82-2式破片手榴彈。警方指出，這類手榴彈偶爾會在泰國邊境地區被發現，相信是多年前遭棄置遺留的軍用爆炸品。外觀生鏽並不代表失去危險性，可能比一般爆炸品更加難以預測。最後，防爆小組將手榴彈運往遠離住宅區的稻田進行控制引爆，令地面炸出約30厘米深、60厘米寬的大坑，也證實該枚手榴彈仍具完整爆炸威力，所幸全案無人受傷。警方也提醒民眾，若發現疑似手榴彈、子彈或其他軍用爆裂物，切勿自行觸碰、搬動或檢查，應立即通知警方或相關單位，由專業人員到場處理，以免發生危險。