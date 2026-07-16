愛犬將手榴彈當骨頭叼回家咬　全家陪足半日才發現

泰國四色菊府(Sisaket)日前發生一宗驚險事件，一戶人家的愛犬竟從外面叼回一枚手榴彈，全家人一開始還誤以為只是骨頭或塑膠玩具，直到屋主返家後發現手榴彈保險插銷，才大驚立即報警處理。警方到場後證實，那是一枚仍具有爆炸能力的實彈，最後由防爆小組帶到偏遠地方安全引爆，事件無人傷亡。

綜合報道，事發生於本月10日，屋主Rungnapa表示，他下午回家時，在屋外看到一顆生鏽、呈深色的圓形物體，原本只是好奇撿起查看，詎料發現上面有疑似手榴彈的保險插銷，嚇得立刻把它移到空曠處，並詢問祖母東西從哪裡來。原來是家中其中一隻寵物犬上午不知從哪裡把這個東西叼回家，還在屋外咬了好一陣子，家人都以為那是狗狗執回來的骨頭或塑膠垃圾，因此沒有特別在意。