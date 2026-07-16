美國智庫調查：36個受訪國家對習近平信心反超特朗普 對中國好感度增

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）最新民調顯示，近年全球對中國及美國的觀感出現明顯變化，中國在國際形象逐漸回升、美國評價則持續下滑，在受訪的36個國家中，已有多數國家市民對中國的好感度高於美國。
根據這份7月15日公布的報告，2026年春季調查結果顯示，中國在部分歐洲、亞洲及發展中國家。獲得較高正面評價，而美國的全球形象受到政治因素影響出現下降。
巴基斯坦馬來西亞對中國好感度高
這些國家包括，巴基斯坦90%對中方有好感、僅15%對美國有好感；馬來西亞75%對中方有好感、19%對美國有好感；西班牙54%對中方有好感、30%對美國有好感；意大利51%對中方有好感、31%對美國有好感；英國46%對中方有好感、41%對美國有好感；加拿大44%對中方有好感、33%對美國有好感；法國36%對中方有好感、27%對美國有好感。
日本南韓對美國好感較高
不過在亞洲部分盟友國家，美國仍維持優勢，其中南韓有45%受訪者對美國抱持好感，高於中方的28%；日本則有50%支持美國，對中方好感度僅11%。報告指出，中美兩國領袖在處理國際事務上的信任度，也呈現類似趨勢。隨著美國總統特朗普（Donald Trump）第二任期，全球對美國總統處理國際事務的信心進一步下滑，目前表示「信任習近平」的人數，已超過對特朗普有信心的人數。
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