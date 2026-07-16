美國智庫調查：36個受訪國家對習近平信心反超特朗普 對中國好感度增

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）最新民調顯示，近年全球對中國及美國的觀感出現明顯變化，中國在國際形象逐漸回升、美國評價則持續下滑，在受訪的36個國家中，已有多數國家市民對中國的好感度高於美國。

根據這份7月15日公布的報告，2026年春季調查結果顯示，中國在部分歐洲、亞洲及發展中國家。獲得較高正面評價，而美國的全球形象受到政治因素影響出現下降。

巴基斯坦馬來西亞對中國好感度高

這些國家包括，巴基斯坦90%對中方有好感、僅15%對美國有好感；馬來西亞75%對中方有好感、19%對美國有好感；西班牙54%對中方有好感、30%對美國有好感；意大利51%對中方有好感、31%對美國有好感；英國46%對中方有好感、41%對美國有好感；加拿大44%對中方有好感、33%對美國有好感；法國36%對中方有好感、27%對美國有好感。