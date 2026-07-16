國際分析｜美軍一日兩炸伊朗 戰事反覆油價高企 歐洲航空業面臨大洗牌

一度出現和平曙光的伊朗局勢，近日反覆升溫。美軍於美東時間周三，連續第5日對伊朗採取軍事行動，一日發動兩輪打擊，並首度向駛向伊朗的運油輪開火。對本已面對疫後復甦放緩及成本上升壓力的歐洲航空業而言，高企的油價正成為沉重負擔。航空業投資者及業界高層愈來愈擔心，歐洲財務較弱的航空公司可能面臨新一輪洗牌，部分業者或需進行重組、出售，甚至尋求破產保護，情況令人關注。 易捷航空傳收購 波羅的海航空尋融資 英國廉航易捷航空(easyJet)據報正進行一項由美國資金主導的收購交易，若交易完成，這間成立30年的航空公司將私有化，其估值遠低於疫情前高峰水平。另一方面，拉脫維亞航空公司波羅的海航空(airBaltic)正尋求短期融資，以避免債務違約；挪威航空公司北歐大西洋航空(Norse Atlantic)則已展開策略檢討。

雖然不少航空公司在新冠疫情後，財政狀況已有改善，但油價飆升拖累航空股表現，也暴露部分航空公司脆弱的資產負債表。財務顧問公司Interpath在歐洲、中東及非洲地區的主管Barema Bocoum透露，公司目前正就歐洲約4至5家大型航空公司的重組事宜提供建議。 航空業盈利預測大幅下調近半 國際航空運輸協會(IATA)上月把全球航空業2026年盈利預測大幅下調近一半，原因是中東衝突推高燃油成本、干擾主要航道，並暴露航空業利潤率偏低、抗風險能力較弱的問題。有銀行家、投資者及分析師指，今年因伊朗戰事引發的燃油價格急升，使疫情後持續存在的成本壓力進一步惡化。英國航空分析師Rob Morris直言，「(航空業的)景氣周期似乎未真正展開便已結束」。

空巴下調客機需求預測 面對經營環境轉差，多間航空公司已開始放慢擴張步伐。飛機製造商空中巴士(Airbus)本月下調未來20年客機需求預測，指戰爭及貿易緊張局勢削弱原本強勁的疫後復甦動能。

航空顧問兼前投資銀行家Bertrand Grabowski表示，「美國、歐洲及東南亞市場的大部分航空公司，都維持相當溫和的增長速度……除了土耳其航空等少數例外，大部分航空公司在增加航班及運載能力方面，均正採取審慎態度」。 暑假旺季現金流成「生死關鍵」 路透社指，燃油價格高企時，航空燃油成本可佔航空公司總支出的三分一以上，故今年不少市場人士對航空公司的財務狀況均感憂慮。儘管近數周航空燃油價格已趨於穩定，但中東局勢反覆，令市場質疑部分歐洲航空公司能否在關鍵暑假旺季產生足夠現金流，以支撐冬季營運。倫敦航空分析師James Halstead表示，「規模較小的航空公司風險最高」，指在暑期旺季失去客流，對高度依賴現金流的航空業而言將造成致命打擊。他認為，航空公司今夏或許仍可勉強支撐，但真正考驗可能在明年初出現，因為航空公司通常會在2月面臨現金流最緊張時期。

IATA總幹事Willie Walsh直言，「有一些航空公司會發現，自己實在難以承受這麼高的燃油價格」，若高油價持續，一些航空公司恐難以生存，最終可能結業或遭大型航空公司收購。 北歐大西洋航空慘變「毫股」 波蘭航空(LOT)多年來一直被視為潛在收購目標；波羅的海航空於2029年到期債券收益率今年顯著上升，反映投資者認為其風險增加；北歐大西洋航空則自2021年高調上市後，股價目前已變成「毫股」。 雖然航空業過去曾多次成功抵禦外部因素衝擊，有分析師仍然擔心，燃油價格高企正減弱航空業在疫情過後的復甦趨勢。分析師正密切留意各航空公司的航班部署、二手機價格及航空公司破產數量等指標，以判斷市場是否開始轉弱。在美國市場，燃油、人力、維修及租賃成本持續上升，已逐步侵蝕廉航的成本優勢，並導致精神航空(Spirit Airlines)於今年5月倒閉。

分析師亦警告，匈牙利廉價航空威茲航空(Wizz Air)的資產負債表脆弱，可能成為併購目標，公司則強調自己流動資金充裕。行政總裁Jozsef Varadi今年4月不諱言，隨著冬季淡季訂票需求下滑，預料今夏結束後航空業將出現更多破產個案。但他認為威茲航空或可藉著接手其他航空公司部分航線而受惠，「我們將把握市場機會」。 美軍一日兩襲伊朗 首向運油輪開火 戰況方面，美軍周三清晨展開約90分鐘攻勢，打擊伊朗位於霍爾木茲海峽大通布島的海岸防禦系統，以及巡航導彈儲存及發射設施；不足8小時後再展開第二波打擊，打擊伊朗的指揮中心、防空設施、導彈及無人機設施等。美軍中央司令部並稱，自周二恢復海上封鎖伊朗港口以來，已迫使兩艘商船改道，並曾向一艘運油輪開火，指其無視美軍多次警告，並試圖突破封鎖，因此向其煙囪發射導彈，令它失去動力。伊斯蘭革命衛隊則稱，已向美軍在科威特和約旦的基地發射無人機和導彈反擊，聲稱摧毀美軍的雷達設施、通信系統及燃料庫，並攔截一架美軍無人機。美國總統特朗普早前警告若伊朗不返回談判桌，將打擊其橋樑及發電廠等，亦不排除出動地面部隊。