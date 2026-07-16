加拿大山火｜貨運列車遭山火包圍驚險萬分 車上人員徬徨求救(有片)

加拿大安大略省山火持續，該省有超過100處火場。網上流傳段片顯示有一列運貨列車遭山火包圍，車上人員顯得無措，急忙向公司求救稱被山火圍困。片段可見車頭外熊熊烈火，情況十分危急，其中一人說「這可能會吞噬我們，情況變得有點可怕了。」片段最後有另一列貨運列車從對頭方向駛至，未知是否前來解救受困同事。受困列車屬於加拿大國家鐵路公司(Canadian National,CN)，該公司發聲明稱，全員安全獲救，但未有透露具體營救過程。 加拿大山火｜鐵路公司遭批評罔顧員工安全

拍片的員工稱，擔心會失去工作，因公司守則他們工作時不可拍短片。有輿論批評該公司罔顧員工安全，列車竟在山火燒燃地區行駛。報道指，事發在安大略省的阿姆斯特朗鎮(Town of Armstrong)，該社區約有250人居住。鐵路公司稱，周一晚(13日)已疏散區內的員工和居民。

加拿大山火｜山火煙霧籠罩多倫多 蔓延至美國波及世界盃決賽 根據加拿大政府統計，截至周三(15日)，全國共有約838處火頭，其中112處被認為失控，火場面積達到190萬公頃。安大略省首府、加國最大城市多倫多被山火煙霧籠罩，居民周三醒來發現天空一片黃色，該市成為世界空氣質素最差地區之一，官員呼籲居民避免外出。周三英格蘭對阿根廷的世界盃四強賽，戶外直播活動也因空氣質素欠佳取消。山火煙霧預料在這幾天飄至美國部分地區，包括新澤西州，該處周日將舉行世界盃決賽。