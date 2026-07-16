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國際
出版：2026-Jul-16 22:53
更新：2026-Jul-16 22:53

世界盃｜TikTok惡搞網紅穿阿根廷球衣倫敦遭「包圍」 被夾上警車護送離開(有片)

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倫敦阿根廷球迷

一名阿根廷球迷獨闖英格蘭球迷陣地，被警員帶往警車護送離開。事後被揭是TikTok惡搞網紅Maciej。(路透社)

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英格蘭在世界盃四強敗於阿根廷，一名阿根廷球迷在英國倫敦竟深入「敵陣」，遭到憤怒英格蘭球迷包圍，他最終要由警員「夾上」警車，才得以安全離開。英國《每日郵報》指，該名穿著印有10號和阿根廷球星美斯名字的球衣男子，原來是TikTok惡搞網紅Maciej，他有超過22萬追隨者。

報道指，Maciej由多名警員送上警車，有警員大叫英格蘭球迷退後。從現場照片可見，警員捉著Maciej雙手帶他前往停泊在附近的警車。另有照片可見逾6名警員包圍著他，沿路隔開情緒激動、對他爆粗的英格蘭球迷，有人大叫「他媽的美斯」。在他乘警車離開時，有英格蘭球迷試圖追車遭警員阻擋。另有片段見到，Maciej遭球迷潑啤酒，然後一大群人湧上包圍他。群情洶湧之際，幸警員發現事件，立即上前將他帶離人群。

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2026世界盃｜未知是否故意穿阿根廷球衣單獨闖「敵陣」

《每日郵報》稱，在比賽當晚，Maciej曾上載短片到其TikTok帳戶，他試圖激怒英格蘭球迷。在他被推撞前，有球迷上前叫他離開。另一穿英格蘭球衣的男子問他來自哪個國家，Maciej答來自阿根廷，其他人不斷叫他離開。他抗議稱：「我不能支持阿根廷嗎？我做錯了甚麼？」有人回應叫他「回家」，還有人對他說：「你可以支持阿根廷，但不是現在。」據悉，Maciej之前上載過短片，身穿英超球會阿仙奴球衣，並稱要「激怒」熱刺球迷。

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