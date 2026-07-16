世界盃｜TikTok惡搞網紅穿阿根廷球衣倫敦遭「包圍」 被夾上警車護送離開(有片)

英格蘭在世界盃四強敗於阿根廷，一名阿根廷球迷在英國倫敦竟深入「敵陣」，遭到憤怒英格蘭球迷包圍，他最終要由警員「夾上」警車，才得以安全離開。英國《每日郵報》指，該名穿著印有10號和阿根廷球星美斯名字的球衣男子，原來是TikTok惡搞網紅Maciej，他有超過22萬追隨者。

報道指，Maciej由多名警員送上警車，有警員大叫英格蘭球迷退後。從現場照片可見，警員捉著Maciej雙手帶他前往停泊在附近的警車。另有照片可見逾6名警員包圍著他，沿路隔開情緒激動、對他爆粗的英格蘭球迷，有人大叫「他媽的美斯」。在他乘警車離開時，有英格蘭球迷試圖追車遭警員阻擋。另有片段見到，Maciej遭球迷潑啤酒，然後一大群人湧上包圍他。群情洶湧之際，幸警員發現事件，立即上前將他帶離人群。