法國民議會通過協助死亡法案 絕症者符特定條件 可用藥結束生命

法國國民議會周三(15日)表決通過「協助死亡」法案，容許罹患無法治癒疾病的成年人，在符合特定條件下以藥物結束生命。這項2022年由總統馬克龍提出的立法議案備受爭議多時，支持者強調對自己的生命應有自主選擇權，反對者則批評協助他人死亡違反道德倫理。

國民議會以291票贊成、241票反對通過「協助死亡」法案，通過門檻為267票。報道指，該法案確認了協助死亡的權利，但有別於安樂死。協助死亡是指在醫生幫助或指導下，患者採取行動結束生命。根據法案，申請者必須年滿18歲及擁有法國公民身份或合法居留權，患者須在完全自主、自願的情況下主動提出申請。醫生必須諮詢專家團隊，確認申請者患有嚴重、無法治癒、危及生命的疾病，病情處於晚期或末期。在此情況下，患者承受治療無法緩解或令其難以忍受的生理痛苦，並能以自由及知情的方式表達自我意願，但遭受心理痛苦不能構成申請理由。若申請獲批，患者可選擇服用藥物結束生命的時間和地點。