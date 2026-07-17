法國民議會通過協助死亡法案 絕症者符特定條件 可用藥結束生命

法國國民議會周三(15日)表決通過「協助死亡」法案，容許罹患無法治癒疾病的成年人，在符合特定條件下以藥物結束生命。這項2022年由總統馬克龍提出的立法議案備受爭議多時，支持者強調對自己的生命應有自主選擇權，反對者則批評協助他人死亡違反道德倫理。
國民議會以291票贊成、241票反對通過「協助死亡」法案，通過門檻為267票。報道指，該法案確認了協助死亡的權利，但有別於安樂死。協助死亡是指在醫生幫助或指導下，患者採取行動結束生命。根據法案，申請者必須年滿18歲及擁有法國公民身份或合法居留權，患者須在完全自主、自願的情況下主動提出申請。醫生必須諮詢專家團隊，確認申請者患有嚴重、無法治癒、危及生命的疾病，病情處於晚期或末期。在此情況下，患者承受治療無法緩解或令其難以忍受的生理痛苦，並能以自由及知情的方式表達自我意願，但遭受心理痛苦不能構成申請理由。若申請獲批，患者可選擇服用藥物結束生命的時間和地點。
立法一波三折
馬克龍在法案獲通過後表示：「2022年，我承諾與法國人民一起開闢這條路。此承諾在莊重、謙遜及充分尊重我國民主的條件下得以履行。」立法可謂一波三折。法案最初以政府提案形式提交國會，但2024年因國會解散遭擱置。其後，相關議題透過兩項提案再度引起社會關注，一項是獲得多數支持的善終照護法案，一項是較具爭議的協助死亡法案。
參議院罕見地三度否決協助死亡法案，即使國民議會議員與參議員組成聯合委員會，也一直未能達成共識。《費加羅報》報道，總理勒科爾尼傾向押延表決，但馬克龍欲速戰速決。根據法國憲法，當參議院與國民議會意見不同，國民議會擁有最終決定權，因此法案最終獲得通過。
輿論呈兩極化。部分國民議會議員表達疑慮，其中極右「國民聯盟」議員本茨質疑「為何要加快死亡，提早奪去生命？」強調社會無權放棄保護弱勢群體，這些人會是立法後的首批受害者。衛生部權理部長蓋亞-米尼耶則指，經過4年辯論後，多元信念獲得尊重。「尊嚴死亡權利協會」形容國民議會完成了「支持自由」的歷史性表決。法國主教會議主席阿夫利娜批評，這天「標誌著我國歷史上一處重大斷裂點」，目前無法估計立法後的影響，但「我們與脆弱、衰老、身心障礙和疾病的關係將會改變」。
去年逾150法人出國安樂死
馬克龍希望年底前能實施新法，但勒科爾尼與參議院議長拉爾謝早前表示，將針對部分條文提請憲法委員會審議。憲法委員會有一個月時間作出裁定，或讓法例延後頒布。
法媒報道，去年至少158名法國人前往比利時或瑞士接受安樂死或協助死亡。其中比利時聯邦安樂死監管及評估委員會統計，去年110名法國人接受安樂死，是2022年的2倍。瑞士尊嚴協會則統計，去年有48名法國人前往瑞士接受安樂死，2024年為57人。