特朗普指控中國干預2020年大選　中方否認

美國總統特朗普於美東周四（16日）晚上在白宮發表全國電視演說，時長27分鐘，談及自己「政績」、美國經濟、選舉制度不公等，期間批評美國選舉制度腐敗被外國勢力滲透操縱，指控中國對2020年美國大選進行大規模干預，並竊取了2.2億份美國選民資料，中國和美國「深層政府」卻淡化中國的干預，沒有向國會通報情況，他已下令情報部門調查。中國駐美大使館發言人重申，北京當局過去從未、 將來也絕不會干預美國總統大選。

路透社報道，2021年一份非機密美國情報界評估報告顯示，沒有任何跡象表明任何外國勢力試圖或成功改變2020年總統大選投票過程的任何技術環節，包括選民登記、選票、計票或最終選舉結果。