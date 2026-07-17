特朗普指控中國干預2020年大選　中方斥抹黑及無中生有(更新)

美國總統特朗普於美東周四（16日）晚上在白宮發表全國電視演說，時長27分鐘，談及自己「政績」、美國經濟、選舉制度不公等，期間批評美國選舉制度腐敗被外國勢力滲透操縱，指控中國對2020年美國大選進行大規模干預，並竊取了2.2億份美國選民資料，中國和美國「深層政府」卻淡化中國的干預，沒有向國會通報情況，他已下令情報部門調查。
中國駐美大使館發言人重申，北京當局過去從未、 將來也絕不會干預美國總統大選。在北京，外交部發言人林劍反駁指，美方的有關說法純屬無中生有，惡意抹黑，早已被證明是無稽之談，中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣、亦從未干涉美國大選。 林劍表示，相反是誰動輒干涉別國的內政，長期無差別地監控全球各國政府、企業、普通民眾，大規模地竊取他國公民的數據，國際社會看得清清楚楚。中方敦促美方反躬自省，停止無端地抹黑中國，不要在選舉中拿中國說事，多做有利於中美關係的事。
路透社報道，2021年一份非機密美國情報界評估報告顯示，沒有任何跡象表明任何外國勢力試圖或成功改變2020年總統大選投票過程的任何技術環節，包括選民登記、選票、計票或最終選舉結果。
特朗普於演講稱美國比以往任何時候更安全、強大和富裕，指上月通脹率出現了6年多來最大的單月降幅，美國股市正處於商業歷史上的最高點。
特朗普在演說中，指控中國有份干預2020年、他輸給前總統拜登的大選，形容是「史上最大規模的選舉資料外洩行動」，中國非法獲取大量美國選舉數據，包括2.2億份選民資料，涉及個人資料和政治取態等敏感資訊。他指情報顯示中國設立特別部門進行相關工作，並利用與美國大型企業的關係，影響美國商界領袖，以及收買傳媒，報道他的負面消息。特朗普指，北京因為知道自己精明能幹，以及向中國徵收數十億美元的關稅，當年不想他成功連任，並削弱他第一個任期的施政。
呼籲禁止郵寄選票
特朗普表示，除非對投票制度徹底改革，使選民投票更困難，否則中期選舉很易被操縱和竊取，國會必須通過《拯救美國法案》，他亦指郵寄選票存在舞弊，呼籲禁止這種投票方式。