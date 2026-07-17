特朗普指控中國干預2020年大選　中方斥抹黑及無中生有(更新)

美國總統特朗普於美東周四（16日）晚上在白宮發表全國電視演說，時長27分鐘，談及自己「政績」、美國經濟、選舉制度不公等，期間批評美國選舉制度腐敗被外國勢力滲透操縱，指控中國對2020年美國大選進行大規模干預，並竊取了2.2億份美國選民資料，中國和美國「深層政府」卻淡化中國的干預，沒有向國會通報情況，他已下令情報部門調查。

中國駐美大使館發言人重申，北京當局過去從未、 將來也絕不會干預美國總統大選。在北京，外交部發言人林劍反駁指，美方的有關說法純屬無中生有，惡意抹黑，早已被證明是無稽之談，中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣、亦從未干涉美國大選。 林劍表示，相反是誰動輒干涉別國的內政，長期無差別地監控全球各國政府、企業、普通民眾，大規模地竊取他國公民的數據，國際社會看得清清楚楚。中方敦促美方反躬自省，停止無端地抹黑中國，不要在選舉中拿中國說事，多做有利於中美關係的事。



