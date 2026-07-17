白宮提詞機操作員涉提前接觸特朗普講稿下注 獲利逾10萬美元被停職

Gabriel Perez自2016年起便負責特朗普的提詞機。美國商品期貨交易委員會（CFTC）調查人員認為，Gabriel Perez利用提前接觸特朗普演講稿的機會，在預測市場平台 Kalshi 針對演說內容下注，累計獲利超過10萬美元。

美國總統特朗普（Donald Trump）一名長期負責操作提詞機的白宮技術助理Gabriel Perez，涉嫌利用事先掌握演說內容的內部資訊，在預測市場平台下注總統演說內容，據傳獲利超過10萬美元（約78.4萬港元），目前正接受聯邦監管機關調查，並正洽談和解方案。

消息人士指出，調查發現Gabriel Perez在短短三個月內，針對特朗普十多場公開演說進行投注，包括國情咨文、瑞士達沃斯世界經濟論壇演說，以及一場榮譽勳章頒授典禮等重要公開活動。投注項目主要集中在 Kalshi 的「Mentions（提及）」市場，讓用戶預測特定字詞、片語或議題是否會出現在公開演說中。

報道指出，Kalshi 的內部監控系統發現Gabriel Perez帳戶交易模式異常，隨即向監管機關通報。聯邦調查人員認為，他可能利用未公開資訊取得不公平交易優勢，因此展開調查。目前Gabriel Perez正與 CFTC 協商和解事宜，外界預期案件將以民事方式處理。

白宮發言人表示，總統特朗普已知悉此事，並已下令將Gabriel Perez停薪留職，等待調查結果。白宮強調，政府對公職人員利用非公開資訊牟利採取零容忍態度，此案屬個人行為，目前沒有證據顯示其他白宮人員涉入。

近年來，美國預測市場快速發展，除了選舉結果外，也開放投資人針對政策、經濟數據及政治人物公開發言內容進行交易。本案也再度引發外界對預測市場是否可能成為內線交易工具，以及監管機制是否足以防堵濫用未公開資訊的討論。