違法都要推？　特朗普肖像1美元硬幣秋季發行

美國財政部15日宣布，美國鑄幣局已開始生產一款印有現任總統特朗普肖像的1美元金色硬幣，作為慶祝美國建國250週年的紀念幣，預計最快今年秋季正式發行。不過，這項決定隨即引發外界強烈質疑，因為根據美國聯邦法律，美國貨幣原則上不得使用任何在世者的肖像。
根據財政部公布的最新版本，這枚硬幣正面刻有特朗普肖像，上半部刻著「自由」(LIBERTY)字樣，下半部標示「1776-2026」年份，中央則印有美國貨幣常見銘文「我們信仰上帝」(IN GOD WE TRUST)；背面則印有美國國徽圖案。財政部長貝森特(Scott Bessent)在社交平台X發文表示，這枚硬幣「頌揚美國價值的力量，以及國家致力為所有人守護自由的承諾」。但硬幣材質並非外界預期的純金打造，而是採用一般金屬搭配金色表面處理，與今年稍早獲美國美術委員會核准的版本略有出入。
財政部被指以「紀念收藏幣」鑽法律漏洞
不過，由於美國聯邦法律明訂，貨幣不得出現在世者肖像。財政部主張，這項發行是依據2020年通過的《流通紀念幣重新設計法》，該法允許鑄造「象徵美國建國250週年」主題的1美元硬幣；但CNN等外媒直指，財政部實際上是刻意將這枚硬幣定位為「紀念收藏幣」而非「流通貨幣」，藉此規避相關法律限制，這個操作手法被外界批評形同鑽法律漏洞。
此外，1866年的《塞耶修正案》禁止任何在世者肖像出現在貨幣上；2005年的《總統1美元硬幣法》也明訂，總統1美元紀念幣不得出現在世或卸任未滿2年的總統肖像，這兩條法律同樣構成爭議。奧勒岡州一名居民於今年3月已就爭議入稟聯邦地方法院，要求阻止硬幣生產。今年6月，由特朗普首任任內任命的法官Karin J. Immergut裁定，該居民因無法證明自己會受到「個人損害」而不具訴訟資格，駁回訴訟；不過未就硬幣本身是否違法做出實質裁決，意味未來或有其他具訴訟資格者提起新一輪法律挑戰。