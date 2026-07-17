違法都要推？　特朗普肖像1美元硬幣秋季發行

美國財政部15日宣布，美國鑄幣局已開始生產一款印有現任總統特朗普肖像的1美元金色硬幣，作為慶祝美國建國250週年的紀念幣，預計最快今年秋季正式發行。不過，這項決定隨即引發外界強烈質疑，因為根據美國聯邦法律，美國貨幣原則上不得使用任何在世者的肖像。

根據財政部公布的最新版本，這枚硬幣正面刻有特朗普肖像，上半部刻著「自由」(LIBERTY)字樣，下半部標示「1776-2026」年份，中央則印有美國貨幣常見銘文「我們信仰上帝」(IN GOD WE TRUST)；背面則印有美國國徽圖案。財政部長貝森特(Scott Bessent)在社交平台X發文表示，這枚硬幣「頌揚美國價值的力量，以及國家致力為所有人守護自由的承諾」。但硬幣材質並非外界預期的純金打造，而是採用一般金屬搭配金色表面處理，與今年稍早獲美國美術委員會核准的版本略有出入。