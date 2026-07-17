玩具娃娃有羊膜有胎水直接「開腹取嬰」　嚇壞媽媽們(有片)

英國一款玩具娃娃重現生產過程，娃娃的孕肚不但可取出包裹寶寶的羊膜囊，打開後取出浸淫在黏滑胎水中的寶寶玩偶，其逼真設計引發爭議，連生過小孩的媽媽都直呼「不安」，更有人認為，對曾經歷流產或生產創傷的人來說，或會被這款玩具勾起痛苦回憶。
綜合報道，ZURU Toys這款「迷你媽媽與寶寶驚喜娃娃」(Mini Mom & Baby Surprise Doll)近日以19.99英鎊(約211港元)發售，適合3歲以上兒童，每個套組包含一個娃娃、新生寶寶、一條包巾、口水肩、嬰兒玩偶，以及5種主題嬰兒配件。網上介紹影片顯示，穿著粉紅與白色條紋洋裝的娃娃，造型華麗，可拆卸孕肚放著裝在羊膜囊中的胎兒，取出按壓後會流出黏滑液體，並可取出新生寶寶玩偶，而娃娃的孕肚亦可瞬間恢復平坦。Smyths Toys網站介紹：「透過自己的懷孕娃娃，探索新生命到來的喜悅。這個迷你套組非常適合想像遊戲與收藏，能激發孩子進行照顧角色扮演以及故事創作。」
網民諷刺：產後恢復平坦腹部 肯定是男人想出來的吧？
影片在smythstoys社交平台Instagram(IG)分享至今兩天已累積超過1,294萬次觀看，以及逾8,000條留言。有網民質疑：「這怎麼適合給小孩玩？」、「令人作嘔」、「娃娃產後立即恢復纖細身形，與現實差距甚遠，可能傳遞錯誤觀念」，有人諷刺表示：「懷孕的部分其實有點可愛，但產後恢復平坦腹部的設計，肯定是男人想出來的吧？」一名曾經歷生產創傷的英國母親表示，觀看廣告後「勾起過去的傷痛」。她認為，玩具在呈現懷孕、生產與產後身體變化時，應該更加謹慎，寶寶直接從母親腹部拉出的畫面，可能讓年幼孩子誤以為嬰兒通常都是以這種方式出生。支持者則認為，這款玩具有助孩子理解懷孕與生產，具有教育意義。