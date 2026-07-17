玩具娃娃有羊膜有胎水直接「開腹取嬰」　嚇壞媽媽們(有片)

英國一款玩具娃娃重現生產過程，娃娃的孕肚不但可取出包裹寶寶的羊膜囊，打開後取出浸淫在黏滑胎水中的寶寶玩偶，其逼真設計引發爭議，連生過小孩的媽媽都直呼「不安」，更有人認為，對曾經歷流產或生產創傷的人來說，或會被這款玩具勾起痛苦回憶。

綜合報道，ZURU Toys這款「迷你媽媽與寶寶驚喜娃娃」(Mini Mom & Baby Surprise Doll)近日以19.99英鎊(約211港元)發售，適合3歲以上兒童，每個套組包含一個娃娃、新生寶寶、一條包巾、口水肩、嬰兒玩偶，以及5種主題嬰兒配件。網上介紹影片顯示，穿著粉紅與白色條紋洋裝的娃娃，造型華麗，可拆卸孕肚放著裝在羊膜囊中的胎兒，取出按壓後會流出黏滑液體，並可取出新生寶寶玩偶，而娃娃的孕肚亦可瞬間恢復平坦。Smyths Toys網站介紹：「透過自己的懷孕娃娃，探索新生命到來的喜悅。這個迷你套組非常適合想像遊戲與收藏，能激發孩子進行照顧角色扮演以及故事創作。」