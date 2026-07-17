女記者直播遭「小強」襲胸超淡定獲讚　幽默回應：佢想搶我鋒頭(有片)

美國加州洛杉磯一間電視台日前的直播中，發生一段令人哭笑不得的插曲。一名身穿著V領背心的女記者直播期間，竟然被一隻飛天曱甴「突襲」，不僅爬在她的胸口，鑽進衣服，還一度停留在她手持的咪高風上，但女記者全程神情自若、語氣穩定，直到完成直播後才驚慌拍打身體，其敬業表現在網上瘋傳並獲網民大讚。

綜合報道，事發於7月14日晚間，KTLA新聞台女記者Rachel Menitoff正在街上直播美國西岸持續遭受極端高溫侵襲，一隻曱甴俏然而至爬上她的胸前，直播在其皮膚上遊走，還爬進衣服朝胸口移動，幸沒多久便自行爬出，轉而停在她手中的咪高風上，最後振翅飛翔離開鏡頭。然而突如其來的狀況，絲毫沒有影響Rachel的專業表現，她全程沒有中斷報導，也未露出驚慌神情，直至結束直播，她才慌忙地放下咪高風、拍打身體，以驅趕早已飛走的曱甴。