騎呢劫匪搶完貓順手打劫銀行　還拜托職員：幫我抱一下貓(有片)

美國馬里蘭州日前連環發生兩宗匪夷所思的騎呢搶案，第一宗是一名男子從寵物店偷走一隻賓士貓，第二宗是相同男子帶著搶來的貓咪到隔離銀行打劫。令人哭笑不得的是，他在遞出打劫紙條前，居然先將貓咪遞給銀行職員要求：「幫忙抱一下貓」，這名騎呢劫匪最終當場被捕。至於那隻無辜被當作「同黨」的貓咪則安全獲救，荒謬的過程在網上引發熱議。

綜合報道，事發於周一(13日)上午約10時30分，當地貓咪救援組織Beltsville Community Cats表示，當日疑犯走進寵物店後，一手就抱起黑白色的3個大的幼貓「木蘭花」(Magnolia)就匆匆離開。最令人意想不到的是，男子搶完貓咪後，直至跑到隔籬銀行打劫。救援組織負責人Stephanie Stullich表示，警方告訴她，那疑犯抱著木蘭花衝入銀行後，就向一名職員說：「可以幫忙抱一下貓咪嗎？」接著才出示紙條要求職員給他現金。