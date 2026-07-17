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國際
出版：2026-Jul-17 15:45
更新：2026-Jul-17 15:45

騎呢劫匪搶完貓順手打劫銀行　還拜托職員：幫我抱一下貓(有片)

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騎呢劫匪搶完貓順手打劫銀行，還拜托職員：幫我抱一下貓。(X)

騎呢劫匪搶完貓順手打劫銀行，還拜托職員：幫我抱一下貓。(X)

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美國馬里蘭州日前連環發生兩宗匪夷所思的騎呢搶案，第一宗是一名男子從寵物店偷走一隻賓士貓，第二宗是相同男子帶著搶來的貓咪到隔離銀行打劫。令人哭笑不得的是，他在遞出打劫紙條前，居然先將貓咪遞給銀行職員要求：「幫忙抱一下貓」，這名騎呢劫匪最終當場被捕。至於那隻無辜被當作「同黨」的貓咪則安全獲救，荒謬的過程在網上引發熱議。

綜合報道，事發於周一(13日)上午約10時30分，當地貓咪救援組織Beltsville Community Cats表示，當日疑犯走進寵物店後，一手就抱起黑白色的3個大的幼貓「木蘭花」(Magnolia)就匆匆離開。最令人意想不到的是，男子搶完貓咪後，直至跑到隔籬銀行打劫。救援組織負責人Stephanie Stullich表示，警方告訴她，那疑犯抱著木蘭花衝入銀行後，就向一名職員說：「可以幫忙抱一下貓咪嗎？」接著才出示紙條要求職員給他現金。

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3個大幼貓「木蘭花」(Magnolia)。(X) 木蘭花已開放領養，希望能為這隻小貓找一位「守法好公民」來給牠一個溫暖的家。(X) 事發的寵物店。(X) 隔籬被劫銀行。(X)

寵物店：劫匪近兩星期天天來看貓

警方接報後迅速趕到現場封鎖銀行，並衝入銀行拘捕疑犯，據指，他身上沒有攜帶任何武器，貓咪亦毫髮無傷，警方正調查疑犯帶同貓咪搶劫銀行的動機。

Aaron店長Aaron Kurkowski透露，那男子過去兩個星期天天都來寵物店看貓，詎料當天他直接去搶，令他感到訝異。他又開玩笑地說，木蘭花已經「金盆洗手」，不會再去搶銀行。目前牠已開放領養，希望能為這隻小貓找一位「守法好公民」來給牠一個溫暖的家。

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