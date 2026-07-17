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國際
出版：2026-Jul-17 15:45
更新：2026-Jul-17 15:45

拍賣會遇見老弱母馬帶2個月幼駒　一句字令女子出手：不能丟下牠們(有片)

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拍賣會遇見老弱母馬帶2個月幼駒　一句字令女子心痛：不能丟下牠們。(FB)

拍賣會遇見老弱母馬帶2個月幼駒　一句字令女子心痛：不能丟下牠們。(FB)

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美國威斯康辛州一個家庭剛送別陪伴多年的愛駒，女子帶著沉重心情來到拍賣會，卻在角落看見一匹年邁、瘦弱的迷你母馬，拖著變形的後腿，守護在不到2個月大的幼駒身旁。令她心痛的是，雌馬疑似已再懷孕，令女子決定出手：「我不能丟下牠們」。

綜合報道，Ridgetop Rescue是一個家庭模式營運的非牟利動物救援組織，女負責人剛於本月7日送別陪伴多年的愛駒，便帶著沉重心情來到拍賣會，卻看見這對迷你馬母子，母馬身上還被紅字寫著「已再次配種」(Bred Back)，意味牠很可能又懷孕了，母馬年老、消瘦、牙齒殘缺，甚至行走都相當吃力，卻仍寸步不離守著身旁的小馬，讓女負責人看得心痛，令她坦言，自己根本無法轉身離開，最後決定參與競標，將母子倆一起帶回家。獸醫檢查發現，母馬營養不良、後腿嚴重變形，也缺了不少牙齒。所幸幼駒健康狀況良好，而母馬是否真的再次懷孕，仍有待後續確認。

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女負責人坦言，自己根本無法轉身離開，最後決定參與競標，將母子倆一起帶回家。(FB) 牠們被命名為Mary Jane和Moose。(FB)

母馬對寶寶保護有加 幼駒充滿好奇心討人喜歡

一個星期後，牠們被命名為Mary Jane和Moose，Ridgetop Rescue形容Mary Jane很溫柔，但對她的寶寶非常警惕且保護有加，至於Moose變得非常親人且充滿好奇心，很討人喜歡。Ridgetop Rescue表示，母馬Mary Jane身體狀況太差，很可能會留在園區安養終老，至於幼駒Moose，則希望等牠長大後，能為牠找到一個真正溫暖的家。

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