拍賣會遇見老弱母馬帶2個月幼駒　一句字令女子出手：不能丟下牠們(有片)

美國威斯康辛州一個家庭剛送別陪伴多年的愛駒，女子帶著沉重心情來到拍賣會，卻在角落看見一匹年邁、瘦弱的迷你母馬，拖著變形的後腿，守護在不到2個月大的幼駒身旁。令她心痛的是，雌馬疑似已再懷孕，令女子決定出手：「我不能丟下牠們」。

綜合報道，Ridgetop Rescue是一個家庭模式營運的非牟利動物救援組織，女負責人剛於本月7日送別陪伴多年的愛駒，便帶著沉重心情來到拍賣會，卻看見這對迷你馬母子，母馬身上還被紅字寫著「已再次配種」(Bred Back)，意味牠很可能又懷孕了，母馬年老、消瘦、牙齒殘缺，甚至行走都相當吃力，卻仍寸步不離守著身旁的小馬，讓女負責人看得心痛，令她坦言，自己根本無法轉身離開，最後決定參與競標，將母子倆一起帶回家。獸醫檢查發現，母馬營養不良、後腿嚴重變形，也缺了不少牙齒。所幸幼駒健康狀況良好，而母馬是否真的再次懷孕，仍有待後續確認。