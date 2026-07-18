伊朗局勢｜伊稱美軍襲交通基建釀7死　警告攻擊區內各國

美國持續加大對伊朗軍事行動，美軍16日晚間連續第六個夜晚對伊朗境內目標發動空襲，攻擊範圍涵蓋南部多處重要基礎設施。伊朗則警告，若美方持續升高軍事行動，衝突恐將擴及整個中東地區，並造成更嚴重的區域安全危機。 伊朗官方媒體表示，美軍本輪攻擊鎖定南部沿海及交通基礎設施，包括伊朗沙赫爾機場（Iranshahr Airport）、橋梁及相關運輸設施，造成至少7人死亡、多人受傷。美方則表示，空襲目的是削弱伊朗軍事能力，並未公布更詳細的攻擊成果。

指控華府違反國際法 伊朗政府強烈譴責美國持續轟炸，指控華府違反國際法，並警告若攻擊持續，戰火將進一步蔓延至區域其他國家。伊朗官員表示，美國及其盟友在中東的軍事基地與利益，都可能成為報復行動的目標。 與此同時，伊朗持續對美國在波斯灣地區的軍事設施發動飛彈與無人機攻擊，巴林、科威特及約旦等地均傳出遭到襲擊，區域防空系統全面進入高度戒備狀態。

國際油價持續走高 此外，雙方衝突也持續衝擊全球能源市場。由於霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運再度受到干擾，全球重要油氣運輸受到影響，國際油價持續走高，市場擔憂中東局勢進一步惡化，恐衝擊全球能源供應與航運安全。 儘管軍事衝突持續升溫，美伊雙方仍未完全關閉外交談判空間。不過分析人士指出，目前戰事已進入高度危險階段，若缺乏有效斡旋，衝突可能演變為更大規模的區域戰爭，對中東安全局勢及全球經濟帶來更深遠影響。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章