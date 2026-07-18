伊朗局勢｜伊襲敘利亞美軍基地　稱造成大量人員死傷

為報復美國連日空襲伊朗境內軍事目標，伊朗17日宣布對位於敘利亞南部坦夫（Al-Tanf）的美軍設施發動飛彈（導彈）與無人機攻擊，宣稱造成「大量美軍人員死亡與受傷」，並警告若美方持續軍事行動，將進一步擴大打擊範圍。不過，美國方面截至目前尚未證實伊朗所稱的傷亡情況。

美：已撤離的舊設施

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，此次攻擊鎖定敘利亞與約旦、伊拉克交界的坦夫基地，稱該處是美軍在敘利亞的重要前進據點，也是近期空襲伊朗行動的重要支援基地。革命衛隊聲稱，攻擊已精準命中目標，造成美軍重大損失，並形容這只是對美方報復行動的開始。