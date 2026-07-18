伊朗局勢｜伊襲敘利亞美軍基地　稱造成大量人員死傷

為報復美國連日空襲伊朗境內軍事目標，伊朗17日宣布對位於敘利亞南部坦夫（Al-Tanf）的美軍設施發動飛彈（導彈）與無人機攻擊，宣稱造成「大量美軍人員死亡與受傷」，並警告若美方持續軍事行動，將進一步擴大打擊範圍。不過，美國方面截至目前尚未證實伊朗所稱的傷亡情況。
美：已撤離的舊設施
伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）表示，此次攻擊鎖定敘利亞與約旦、伊拉克交界的坦夫基地，稱該處是美軍在敘利亞的重要前進據點，也是近期空襲伊朗行動的重要支援基地。革命衛隊聲稱，攻擊已精準命中目標，造成美軍重大損失，並形容這只是對美方報復行動的開始。
然而，美方消息人士指出，伊朗攻擊的目標實際上是美軍已撤離的坦夫基地舊設施，目前並無證據顯示有美軍大量傷亡，美國國防部也未公布任何人員死傷資訊。外界目前無法獨立證實伊朗公布的傷亡數字。
中東局勢急速升溫
攻擊發生前，美軍已連續第六晚空襲伊朗境內多處軍事及基礎設施，包括防空系統、後勤據點及沿海軍事設施，作為回應伊朗近期在霍爾木茲海峽及波斯灣地區的軍事行動。華府表示，相關打擊旨在削弱伊朗軍事能力，並維護區域航行安全。
除敘利亞外，伊朗近幾天也持續向美軍及盟友位於巴林、科威特、約旦等地的軍事設施發射飛彈及無人機，導致中東局勢急速升溫。隨着雙方軍事報復持續升級，外界擔憂衝突恐演變為更大規模的區域戰爭，並進一步衝擊全球能源供應及國際航運安全。
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