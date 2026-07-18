加拿大山火｜特朗普投訴濃煙襲美　揚言污染成本計入關稅

特朗普在Truth Social發文表示，加拿大「蓄意疏忽」（willful negligence）森林管理，使大量有害煙霧持續飄向美國，嚴重衝擊民眾健康與經濟活動。他表示，美國不應一再承擔加拿大野火帶來的後果，因此政府將把相關污染成本計入對加拿大商品徵收的關稅之中。

美國總統特朗普17日將加拿大野火（山火）濃煙飄入美國形容為「完全無法接受」，指控加拿大森林管理失當，導致大量煙霧籠罩美國多州，並揚言將把空污造成的成本納入對加拿大商品的關稅，進一步升高兩國緊張的貿易關係。

面對特朗普指責，加拿大官員強調，近年野火規模不斷擴大，主因是氣候變遷導致高溫、乾旱及極端天氣增加，而非單純森林管理問題。安大略省省長福特（Doug Ford）表示，野火是跨境災害，應透過合作因應，而不是相互指責，並宣布將增購11架消防飛機，提升滅火能力。

加拿大今年野火災情持續惡化，目前全國有數百起野火延燒，其中不少仍處於失控狀態。濃煙一路南下，從美國中西部延伸至東北部與五大湖地區，包括芝加哥、底特律、紐約及華盛頓等城市均發布空氣品質警報，估計超過1億美國民眾受到影響。

已與加拿大總理聯繫

特朗普也透露，已就野火煙霧問題與加拿大總理卡尼（Mark Carney）聯繫。不過，兩國近來因關稅政策與貿易爭端關係持續緊張，此次再因野火煙霧引發口水戰，恐使美加雙邊關係面臨更多挑戰。

專家則指出，隨著全球暖化加劇，加拿大近年野火季持續拉長，燃燒面積也屢創新高。即使森林管理措施改善，若高溫乾旱趨勢持續，跨境煙霧事件仍可能頻繁發生，需透過美加雙方共同合作與氣候調適才能有效降低風險。

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