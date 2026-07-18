美斯買入四伙帶旺邁阿密豪宅項目　入場價180萬美元

阿根廷足球巨星美斯（Lionel Messi）投資房地產的眼光再次受到關注。美國邁阿密豪宅項目「Cipriani Residences Miami」在美斯去年豪擲數千萬美元購入四戶後，吸引大批高資產族群跟進，包括避險基金巨頭Citadel與電商龍頭Amazon的高階主管紛紛進場，使項目銷售率突破80%，成為邁阿密豪宅市場最新焦點。
根據《紐約郵報》報道，美斯於2025年購入四戶豪宅，其中一戶約3,500平方呎的四房住宅，成交價約750萬美元（約5,880萬港元）。當時大樓仍在興建中，如今已完成主體結構封頂，高度約950呎，預計將成為紐約以南最高的住宅大樓。
阿根廷足球員相繼購入
自美斯進場後，不少阿根廷職業足球員也相繼購入住宅。此外，來自紐約及加州、準備遷居佛州的Citadel與Amazon高階主管，也成為主要買家之一。開發商表示，目前買家遍及全球30多個國家，其中以墨西哥、意大利、哥倫比亞、巴西、委內瑞拉、阿根廷、加拿大、法國、西班牙及英國等國家最為踴躍。
該項目由地產開發商Mast Capital推動，共規劃397戶住宅，原訂2028年完工，目前已提前至2027年夏季交屋。整棟建築將提供超過5萬平方呎的公共設施，包括面向比斯坎灣（Biscayne Bay）的空中酒吧、度假式泳池、水療中心、私人劇院，以及意大利百年餐飲品牌Cipriani專屬餐飲服務。
高級系列410萬美元起跳
建築由知名建築事務所 Arquitectonica 設計，室內設計則由英國1508 London操刀。目前住宅售價自180萬美元（約1,411萬港元）起，高級「Canaletto Collection」系列則自410萬美元（約3,215萬港元）起跳。
開發商表示，項目銷售快速成長，不僅反映美斯帶來的明星效應，也凸顯邁阿密已逐漸取代紐約、洛杉磯等城市，成為全球高端住宅投資的新熱點。分析人士認為，在金融機構與科技企業持續南遷，以及國際富豪資金湧入的帶動下，邁阿密豪宅市場未來仍可望維持強勁需求。
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