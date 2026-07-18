美斯買入四伙帶旺邁阿密豪宅項目　入場價180萬美元

根據《紐約郵報》報道，美斯於2025年購入四戶豪宅，其中一戶約3,500平方呎的四房住宅，成交價約750萬美元（約5,880萬港元）。當時大樓仍在興建中，如今已完成主體結構封頂，高度約950呎，預計將成為紐約以南最高的住宅大樓。

阿根廷足球巨星美斯（Lionel Messi）投資房地產的眼光再次受到關注。美國邁阿密豪宅項目「Cipriani Residences Miami」在美斯去年豪擲數千萬美元購入四戶後，吸引大批高資產族群跟進，包括避險基金巨頭Citadel與電商龍頭Amazon的高階主管紛紛進場，使項目銷售率突破80%，成為邁阿密豪宅市場最新焦點。

阿根廷足球員相繼購入

自美斯進場後，不少阿根廷職業足球員也相繼購入住宅。此外，來自紐約及加州、準備遷居佛州的Citadel與Amazon高階主管，也成為主要買家之一。開發商表示，目前買家遍及全球30多個國家，其中以墨西哥、意大利、哥倫比亞、巴西、委內瑞拉、阿根廷、加拿大、法國、西班牙及英國等國家最為踴躍。

該項目由地產開發商Mast Capital推動，共規劃397戶住宅，原訂2028年完工，目前已提前至2027年夏季交屋。整棟建築將提供超過5萬平方呎的公共設施，包括面向比斯坎灣（Biscayne Bay）的空中酒吧、度假式泳池、水療中心、私人劇院，以及意大利百年餐飲品牌Cipriani專屬餐飲服務。