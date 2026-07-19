美軍要求30歲以上驗睪固酮　專家：亂補充恐致不育

美國國防部長赫格塞斯近日下令，要求所有30歲以上美軍每年接受一次睪丸酮（Testosterone）篩檢，聲稱此舉有助於提升部隊戰備能力，但外媒引述多名醫學專家質疑，此舉恐導致不孕、心律不整及其他健康風險。 《路透社》報道，赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，篩檢結果將搭配專業醫療建議，是否接受治療完全採自願方式，他強調：「確保官兵擁有最佳睪丸酮水平，以發揮最佳作戰能力，提升韌性、延長服役表現，確保美軍戰備狀態。」 可能導致過度醫療 然而，報道引述6名男性健康專家，有5人對政策感到困惑，並擔心可能導致過度醫療，其中4人直言，目前沒有可靠證據證明，對所有30歲以上軍人進行低睪丸酮篩檢，能夠提升美軍整體戰力。

美國泌尿科醫學會（AUA）與內分泌學會（Endocrine Society）目前均建議，只有在患者經檢驗確認睪丸酮不足，且同時出現性慾降低、勃起功能障礙、疲勞、肌肉流失或骨質密度下降等症狀時，才應接受睪丸酮補充治療。

「證據並不具決定性」 美國泌尿科醫師麥克瓦里（Kevin McVary）指出：「我們確實聽到患者反映，治療低睪丸酮後，認知警覺性和耐力有所改善。但這些證據並不具決定性，而且都是針對已有症狀的患者。」他警告，若沒有臨床症狀卻直接補充睪丸酮，只會造成過度治療，帶來更多副作用。 專家提醒，睪丸酮補充療法可能造成睪丸萎縮、男性不孕、血液濃稠、前列腺問題、青春痘、掉髮、男性女乳症以及情緒波動等副作用。麥克瓦里指出：「許多服役官兵都還很年輕，尚未完成生育計劃。如果只是大量開立睪丸酮，睪丸會萎縮，而且無法保證日後一定能恢復。」