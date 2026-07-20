馬來西亞徹查數位遊牧社群　表明驅逐以色列公民

馬來西亞總理安華近日表示，若調查證實柔佛州的「Network School」數位遊牧社群有以色列公民參與，將立即將相關人士驅逐出境，強調馬來西亞不承認以色列，也不會容許任何違反國家利益的活動。

「馬來西亞不承認以色列」

馬來西亞長期未與以色列建立外交關係，也不承認以色列國家地位。依現行規定，以色列護照持有人原則上不得入境馬來西亞，除非事先取得特別批准。

綜合外媒報道，安華（Anwar Ibrahim）15日出席一場社區活動時表示，政府已將此案交由相關單位調查，高等教育部也將對外說明後續情況：「如果發現任何違法行為，就必須依法處理。如果涉及以色列公民，他們將立即被驅逐出境，因為馬來西亞不承認以色列。」