馬來西亞徹查數位遊牧社群　表明驅逐以色列公民

馬來西亞總理安華近日表示，若調查證實柔佛州的「Network School」數位遊牧社群有以色列公民參與，將立即將相關人士驅逐出境，強調馬來西亞不承認以色列，也不會容許任何違反國家利益的活動。
「馬來西亞不承認以色列」
馬來西亞長期未與以色列建立外交關係，也不承認以色列國家地位。依現行規定，以色列護照持有人原則上不得入境馬來西亞，除非事先取得特別批准。
綜合外媒報道，安華（Anwar Ibrahim）15日出席一場社區活動時表示，政府已將此案交由相關單位調查，高等教育部也將對外說明後續情況：「如果發現任何違法行為，就必須依法處理。如果涉及以色列公民，他們將立即被驅逐出境，因為馬來西亞不承認以色列。」
查是否持第二本護照
事件源於柔佛州務大臣翁哈菲茲（Onn Hafiz Ghazi）日前要求馬來西亞內政部及相關執法機關，全面調查位於森林城市（Forest City）的Network School營運情況。外界質疑，該數位遊牧社群有以色列人士參與活動，引發社會關注。
翁哈菲茲表示：「（柔佛州政府）絕不允許任何勢力利用柔佛作為基地，散播違反法律、危害柔佛及馬來西亞主權與利益的思想或活動。」他要求調查範圍除了確認涉案人士身分與國籍外，也應查明是否持有第二本護照、使用何種簽證入境、入境目的，以及實際活動是否與申報內容相符。
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