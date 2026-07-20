伊朗局勢｜前美國防部官：料轉空襲內陸　孤立沿海地區

他指出，相關攻擊已讓伊朗難以再發動大規模飛彈攻勢，但伊朗仍具備發射少量飛彈的能力，可能一次發射1枚、2至3枚，而這些通常會被美方防禦系統攔截。

美伊戰爭升溫，美軍對伊朗的軍事行動正逐步改變攻擊策略，一名美國前國防部官員分析指，美軍初期目標是削弱伊朗領導核心與飛彈攻擊能力，如今則擴大打擊範圍，延伸至伊朗內陸，目的是孤立沿海地區。

德羅什指出，近期美軍打擊重點包括海上觀測系統以及發射設施，例如恰巴哈爾（Chabahar）地區的相關塔台，他指出，伊朗曾利用民用導航系統協助定位攻擊目標，因此這些設施成為美軍鎖定對象。

或轉向國家領導層

不過，他透露，近幾日美軍行動已進一步深入伊朗內陸：「我們看到攻擊目標開始向內陸延伸，試圖孤立沿海地區，讓伊朗無法透過飛彈、部隊或無人機進行增援。」

德羅什預測，下一階段美軍可能將目標轉向伊朗國家領導層、國家軍事設施，以及內陸地區具雙重用途的基礎設施。

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