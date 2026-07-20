英國女墮泥水無除隱形眼鏡清洗　染寄生蟲恐需摘除眼球

美國《紐約郵報》報道，這名女子馬斯登（Emma Marsden）表示，事件發生在今年2月，當時她在清理馬廄時不慎跌倒，整個人頭朝下摔進裝滿泥土和積水的手推車。她當時只是簡單清洗雙手和臉上的泥巴，卻沒有立刻取下隱形眼鏡，而是一直戴到當天晚上才摘除，沒想到這個決定竟成為噩夢的開始。

四天後，她的右眼開始刺痛，疼痛迅速惡化，視力也逐漸模糊：「我的眼睛痛到難以忍受，而且又紅又腫，只要有一點光照進來，疼痛就劇烈到我根本無法睜開眼睛。」起初醫生誤以為是角膜潰瘍，開立眼藥水後讓她返家治療，但病情持續惡化，最後右眼完全失去視力。

直到3月回診時，醫師才確診她感染了罕見的「阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba keratitis）。這種疾病是由肉眼看不見的阿米巴原蟲侵入角膜所引起，可存在於自來水、湖泊、河川、海水、游泳池、溫泉、土壤及灰塵中，其中絕大多數病例都發生在配戴隱形眼鏡者身上。