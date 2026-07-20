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國際
出版：2026-Jul-20 09:45
更新：2026-Jul-20 09:45

英國女墮泥水無除隱形眼鏡清洗　染寄生蟲恐需摘除眼球

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Dcdc

英國女墮泥水惹寄生蟲食角膜恐盲　疑無除隱形眼鏡清洗肇禍

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英國一名47歲女子不慎跌入泥水，她沒有立即取下隱形眼鏡就洗臉，竟感染罕見「阿米巴角膜炎」，寄生蟲迅速侵蝕角膜，瞳孔慘變「全白」，十分驚悚。

美國《紐約郵報》報道，這名女子馬斯登（Emma Marsden）表示，事件發生在今年2月，當時她在清理馬廄時不慎跌倒，整個人頭朝下摔進裝滿泥土和積水的手推車。她當時只是簡單清洗雙手和臉上的泥巴，卻沒有立刻取下隱形眼鏡，而是一直戴到當天晚上才摘除，沒想到這個決定竟成為噩夢的開始。

誤以為角膜潰瘍

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四天後，她的右眼開始刺痛，疼痛迅速惡化，視力也逐漸模糊：「我的眼睛痛到難以忍受，而且又紅又腫，只要有一點光照進來，疼痛就劇烈到我根本無法睜開眼睛。」起初醫生誤以為是角膜潰瘍，開立眼藥水後讓她返家治療，但病情持續惡化，最後右眼完全失去視力。

直到3月回診時，醫師才確診她感染了罕見的「阿米巴角膜炎」（Acanthamoeba keratitis）。這種疾病是由肉眼看不見的阿米巴原蟲侵入角膜所引起，可存在於自來水、湖泊、河川、海水、游泳池、溫泉、土壤及灰塵中，其中絕大多數病例都發生在配戴隱形眼鏡者身上。

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未來需角膜移植

醫生發現，寄生蟲已將她的角膜侵蝕出破洞，只能緊急將眼皮縫合，讓角膜有機會癒合。報道指出，她未來仍需接受角膜移植，若兩年後仍無法恢復正常生活，恐不排除摘除右眼。

醫學專家提醒，隱形眼鏡絕不可接觸自來水，也應避免戴着洗臉、洗澡、游泳或泡溫泉，此外，美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，戴着隱形眼鏡睡覺的人，眼部感染風險比一般人高出6至8倍。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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